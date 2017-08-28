Благотворительный забег ограничит проход, проезд, парковку и навигацию

В среду, 6 сентября, на острове Русском в рамках третьего Восточного экономического форума пройдет благотворительный забег в защиту редких видов животных.

Торжественное открытие мероприятия, его старт и финиш пройдут на автомобильной дороге в районе школы № 5 (поселок Канал, 29). Старт всех участников забега запланирован на 7.30 утра.

В связи с проведением забега с 6 до 10 часов 6 сентября будут ограничены движение и парковка транспорта по автодороге поселка Канал от дома № 29, строение 2, на 2500 метров по направлению к Университетскому проспекту, предупредили в пресс-службе администрации Владивостока.

Объезд на данный период времени будет организован по автомобильной дороге, проходящей по поселку Поспелово.

Кстати, с 4 по 8 сентября в связи с проведением ВЭФ вводится ограничение навигации маломерных судов в акватории бухт Аякс и Парис острова Русского.

Как сообщили в пресс-службе края, в морском порту Владивосток в акваториях бухт Аякс и Парис с 00 часов 4 сентября до 14 часов 8 сентября будет временно ограничено движение судов.

Ограничения вводятся на акватории, ограниченной линией, соединяющей мыс Новосильского, мыс Житкова и бухту Новик, а также по линии, соединяющей мыс Доронина и мыс Шигина.

Ограничения не коснутся судов местных пассажирских линий, следующих по расписанию в бухту Новик (поселок Подножье), а также специальных спасательных судов и плавсредств для оказания экстренной медицинской помощи.

Также в рамках мероприятий по обеспечению безопасности территория кампуса ДВФУ будет закрыта для посещения с 7 часов 4 сентября по полуночи 7 сентября.

На время проведения форума будет ограничена и парковка автотранспорта на острове Русском возле кампуса ДВФУ.