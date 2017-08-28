Свыше полутора тысяч автомобилей во Владивостоке ждут таможенного оформления

С начала 2017 года Владивостокской таможней выпущено в свободное обращение 25,3 тысячи автотранспортных средств – почти в полтора раза больше, чем за тот же период год назад.
Из них паспорт транспортного средства (ПТС) уже получили 22 тысячи автомобилей, сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни.
В отношении еще 3,3 тысячи транспортных средств, выпущенных таможней, органами по сертификации проводится оценка на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Еще около 1600 автомобилей только что прибыли в порт и находятся на временном хранении в ожидании завершения таможенного оформления.
В среднем в день во Владивостокскую таможню предоставляется от 150 до 300 свидетельств безопасности конструкции транспортного средства на выпущенные автомобили (напомним: чтобы получить данный документ, ввезенное из-за границы авто необходимо оснастить системой экстренного вызова – кнопкой Эра-ГЛОНАСС).
Выдача ПТС проводится в день обращения либо в течение дня, следующего за обращением. В ведомстве заверили, что таможенные посты обеспечены бланками ПТС в необходимом объеме.
Автор : Отдел новостей «В»
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