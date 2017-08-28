«Сушки» над Русским покажут «кадушки»

В рамках третьего Восточного экономического форума, который откроется во Владивостоке 6 сентября, истребители Восточного военного округа покажут мастерство пилотажа над акваторией бухты Аякс острова Русского.
Экипажи истребителей впервые выполнят программу группового пилотажа в составе девяти Су-35С, а также парный и одиночный пилотажи над Владивостоком, сообщила пресс-служба ТОФ.
Зрители увидят фигуры высшего пилотажа на новейших истребителях, такие как «бочка», «колокол», «зеркало», «ухо», «кадушка», «петля Нестерова» и многие другие. Программа выступления спланирована на 10 минут полетного времени.
Новые многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С поколения «4++» поступили в авиаполк, дислоцирующийся на аэродроме «Центральная Угловая», в Приморье в 2016 году.
Автор : Отдел новостей «В»
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