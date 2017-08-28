Резидент СПВ намерен проводить рыбные аукционы во Владивостоке

Один из первых резидентов свободного порта – Владивостокский рыбный порт – ждет серьезная реконструкция. На территории порта планируется построить новый холодильный комплекс, а также специальное помещение для проведения рыбных аукционов.

Общий объем инвестиций в проект составит более одного миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе края.

По словам представителей порта, сегодня грузооборот рыбной продукции на предприятии составил более 350 тысяч тонн, а общий объем грузов, прошедших через терминалы порта, – более двух миллионов тонн.

В планах реконструкция предприятия, которое является резидентом свободного порта Владивосток.

– На территории порта будет построен новый холодильный комплекс для перевалки и хранения рыбопродукции емкостью до 40 тысяч тонн. Сейчас идет проектирование, есть договоренности с японской компанией на поставку специального оборудования, – уточнил советник генерального директора порта.

Кроме того, в составе нового комплекса предусмотрены помещения для проведения здесь рыбных аукционов. Общий объем инвестиций в проект составит более одного миллиарда рублей. Введение в эксплуатацию нового объекта портовой инфраструктуры позволит дополнительно трудоустроить более 100 человек, отметили в порту.