Гуд бай, Америка!

В конце августа генеральное консульство США во Владивостоке наряду с другими консульскими учреждениями Соединенных Штатов в России (в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге) прекратило выдачу виз россиянам на посещение Америки. А заодно приостановило прием заявлений от наших граждан и собеседования с ними.

Редакция «В» отправила запрос в американское генконсульство в нашем городе с просьбой сообщить о дате возобновления оформления разрешительных документов, дающих право россиянам на пересечение границы заокеанского государства. К сожалению, такой информацией там не располагают, решение принимается на уровне государственного департамента США в Вашингтоне (аналог министерства иностранных дел любого государства). Также у генконсульства нет сведений о количестве отмененных собеседований.

В дипломатическом учреждении корреспонденту «В» сообщили, что в прошлом году там оформили 7092 неиммиграционные визы. В консульский округ генерального консульства США во Владивостоке входит территория Дальнего Востока от Якутии и Чукотки до Приморья и Сахалина.

Напомним: причиной приостановки выдачи виз американцы называют ограничение численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ. Еще 28 июля МИД России предложил США до 1 сентября сократить численность сотрудников дипмиссии до уровня их российских коллег в Штатах. 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном Бору. По заявлению нашего МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции. Плохо скрывая обиду, американские дипломаты заявляют, что причиной ограничения выдачи виз россиянам стала нехватка кадров.

Полноценно свою работу дипмиссии США в РФ восстановят после оптимизации работы ведомства. А пока визы нашим гражданам оформляют в посольствах США в ряде других стран. Например, в Ереване оформляют визы россиянам для поездки в США за 4 дня. Для сравнения: во Владивостоке такой документ приходилось ждать в среднем не менее месяца.

Что касается российских генконсульств в США, то они без ограничений продолжают оформлять американцам визы на посещение России.