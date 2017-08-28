А вдоль дороги – мандарины кучами лежат

Необычную (и незаконную) свалку устроили неизвестные прямо на обочине федеральной трассы М-60 на въезде во Владивосток.
Как сообщил портал Vl.ru, в районе пункта весового контроля, что находится между остановками «Пятый Ключ» и «Лесопитомник», некие граждане, подъехав к обочине на двух микрогрузовиках, свалили прямо у дороги полные кузова мандаринов и бананов. Фрукты отвратительно пахли, тут же на них слетелись сотни мух…
Возмущенные дачники (а это район дачных поселков) сразу позвонили в полицию. Горожане предположили, что водители грузовиков попросту решили избавиться от просроченного товара.
Показательно, что кто-то возмущался образовавшейся свалкой, а кто-то сразу поспешил к ней с тележками и ведрами – набрать фруктов на удобрение и на корм свиньям. Даже дурной запах не смутил граждан. Один из желающих прокормить свиней дармовщинкой сообщил, что свиньи почему-то отказываются есть мандарины с этой свалки, а вот бананы потребляют с удовольствием.
Кто и как будет убирать незаконную свалку и привлекут ли к ответственности тех, кто ее устроил, пока неизвестно.
Автор : Отдел новостей «В»
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