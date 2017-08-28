К нам в сентябре приедет «Март»

Выставка одного шедевра из собрания Третьяковской галереи пройдет в Приморье в рамках ВЭФ-2017, сообщила пресс-служба края.
Картину Исаака Левитана «Март» можно будет увидеть в Приморской краевой картинной галерее с 5 сентября. В скором времени произведение великого мастера пейзажа доставят из Москвы.
Картина «Март» занимает особое место в истории русского изобразительного искусства. Произведение открывает новый период творчества Исаака Ильича: в 1895 году художником создан ряд произведений, в которых преобладают радостные, мажорные образы. Однако «Март» становится не только личным достижением мастера. Решив писать яркими, чистыми красками, избрав солнечную гамму, Левитан в целом совершает открытие в изображении русской природы. Весенний свет преображает зимний пейзаж. Каждая деталь картины проникнута ощущением радостного пробуждения природы. Динамика и ритм изображения, ощущение света и воздуха сближают «Март» с работами французских импрессионистов.
Выставку можно будет посетить до 24 сентября по адресу: Владивосток, ул. Алеутская, 12.
Автор : Отдел новостей «В»
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