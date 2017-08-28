Дети штурмуют академию Вагановой

В Приморском филиале Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой во второй раз прошли вступительные экзамены, сообщила пресс-служба края.

Шаг, подъем, прогиб и прыжок – именно эти элементы в первую очередь нужно сдать поступающим в академию. Тем не менее, казалось бы, легкие движения ребятам даются нелегко – ведь от техники исполнения, грациозности, точности и уверенности в себе зависит одобрение жюри.

В составе приемной комиссии – педагоги и ведущие артисты Мариинского театра, преподаватели Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой в Санкт-Петербурге Юлия Касенкова и Татьяна Соломянко.

На конкурсные испытания приехали дети вместе с родителями со всего Дальнего Востока. Просто хорошей растяжки для будущих звезд балетной сцены недостаточно – это только первая часть вступительных экзаменов. Всего же из 24 заявок, поданных на конкурс, первый отборочный этап прошли 11 ребят. Еще пять воспитанников отобраны по итогам конкурса в марте 2017 года. Теперь им предстоит пройти медкомиссию и сдать экзамен на музыкальность. Только после этого будут утверждены списки поступивших в академию.