В школы вернули звезды

Что ждать ученикам и их родителям от нового учебного года

Сегодня, 1 сентября, школы Владивостока примут более 55 тысяч ребят, из которых около 6,5 тысячи – первоклассники. С какими изменениями столкнутся школяры и их родители, разбирался корреспондент «В».

Например, в расписании старшеклассников появится новая дисциплина – вновь возвращается астрономия.

– Всего на этот предмет выделено 34 часа, и будет он даваться либо в течение года, либо блоками – часть в 10-м, часть в 11-м классе, – поясняет заместитель начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Людмила Чижова. – В этом учебном году, поскольку учебники еще не закуплены, начнется астрономия в 10-м классе со второго полугодия и продолжится в первом полугодии 11-го класса уже следующего учебного года. Тем ребятам, которые в этом году идут в 11-й класс, изучение новой дисциплины не грозит.

К будущим первоклассникам, как отметила заместитель начальника краевого департамента образования Татьяна Хмель в интервью корр. портала Vestiprim, общеобразовательные муниципальные школы жестких требований не предъявляют: идя в первый класс, малыши не обязаны уметь читать и писать. Собственно, для того, чтобы обучаться грамоте, они и идут в школу.

А вот что родители обязаны сделать, так это снабдить своих детей всем необходимым для школьной жизни. А именно: формой (если она принята в вашей школе), ранцем, тетрадями, ручками, карандашами, физкультурной формой – списком необходимого школы непременно снабжают родителей первоклашек.

Что касается обеспечения детей учебниками, то, по словам чиновницы, это обязанность учебного заведения. Школа должна снабдить каждого ученика комплектом учебников. Если их не хватает, руководитель школы обращается в департамент образования за содействием. Например, сейчас решается вопрос о приобретении учебников для 7–8-х классов школы города Фокино.

А вот с рабочими тетрадями не все так однозначно.

– В отличие от учебников, которые числятся в школьных библиотеках и жизнь которых рассчитана на 4-5 лет, тетради с печатной основой являются расходным материалом, и школы их не обязаны покупать, – поясняет Людмила Чижова. – Соответственно, учителя не вправе требовать наличия печатных тетрадей у детей. И, конечно же, наличие или отсутствие рабочей тетради не может влиять на отметки ребенка, а тем более на качество образования.

Уже традиционно часть владивостокских школ открывает учебный год «Уроками доброты». Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. К этой дате сотрудники муниципального учреждения «Молодежный ресурсный центр», работающего при администрации Владивостока, подготовили цикл профилактических мероприятий, цель которых – не допустить заражения молодежи экстремистскими настроениями, проявлениями национальной нетерпимости.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на уроке школьникам разъясняют, что такое толерантность. Помимо этого, ребятам покажут фильм, призывающий зрителей задуматься о стереотипах, незаслуженно принятых в современном обществе.

Задачи урока более чем достойные – воспитание чувства доброты и уважения к окружающим независимо от их вероисповедания, национальной или расовой принадлежности.

В этом году «Уроки доброты» пройдут в школе № 27, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Парус надежды» и в молодежном клубе «Антресоль», работающем при МРЦ. В клубе в рамках проекта «Открытая гостиная» состоится встреча подростков с полковником полиции начальником управления по вопросам миграции УМВД РФ по Приморскому краю Анжелой Банниковой.

Отметим, что «Уроки доброты» сотрудники МРЦ проводят для подростков приморской столицы уже пять лет.

– Профилактические занятия с элементами тренинга «Урок доброты» МРЦ проводит еженедельно. Мы организуем подобные встречи в течение всего учебного года в нашем молодежном клубе «Антресоль». На них подростки могут получить ответы на интересующие их вопросы по теме взаимоотношений людей в современном обществе, – рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр», член Общественного совета при краевом УМВД РФ Андрей Волков.