Курс на восток

Вчера, 31 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина начинается большой вояж на восток.

Уже в воскресенье, 3 сентября, глава государства прибывает в Китай, сообщается на портале кремлин.ру (последний раз наш президент в Поднебесной был в мае нынешнего года, а летом в Россию приезжал председатель КНР Си Цзиньпин). В Пекине он примет участие в мероприятиях по случаю празднования победы Китая и его союзников во Второй мировой войне над милитаристской Японией.

В соседнем государстве запланированы встречи и переговоры со всем руководством Поднебесной. В числе прочего будет обсуждаться кризис вокруг Северной Кореи и военной истерии со стороны Соединенных Штатов. Еще одной темой для предметных разговоров станут совместные экономические проекты.

Из КНР Владимир Путин отправится во Владивосток. На острове Русском он в третий раз примет участие в Восточном экономическом форуме. В рамках пленарной сессии «Дальний Восток: создавая новую реальность» 7 сентября запланировано его выступление. После нашего президента выступят премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

С каждым из них Владимир Путин во Владивостоке проведет двусторонние переговоры о развитии политических, экономических и культурно-гуманитарных отношений между нашими странами.

Из прежних участников ВЭФ уже во второй раз примет премьер-министра Японии Синдзо Абэ. За прошедший год японская сторона подготовила несколько конкретных проектов для реализации на Дальнем Востоке и расписала инвесторов под них и программу реализации. К примеру, 5 сентября в кампусе ДВФУ состоится презентация мастер-плана Владивостокской агломерации, проекта благоустройства общественных пространств приморской столицы и стратегии развития бухты Новик на острове Русском. Их разработало японское архитектурное бюро Nikken Sekkei в содружестве с российским архитектурным институтом «Стрелка».