Ветераны Владивостока пройдут в китайском Бессмертном полку

Группа ветеранов из разных уголков России отправляется сегодня, 1 сентября, в китайский город Харбин. Они примут участие в торжествах по случаю окончания Второй мировой войны и освобождения Китая от оккупации милитаристской Японией.

В составе делегации будут и наши земляки – председатель Владивостокского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов полковник в отставке Сергей Кондратенко и председатель совета ветеранов Первомайского района подполковник запаса Виктор Потемкин.

Инициатором организации празднования выступил Русский клуб Харбина. В него помимо россиян входят и жители Поднебесной – потомки военнослужащих 88-й отдельной стрелковой бригады. Это соединение Красной армии состояло из граждан китайской национальности, за исключением одного корейского батальона, которым, кстати, командовал майор Ким Ир Сен (создатель и будущий лидер КНДР). Бригада формировалась под Хабаровском, а в августе 1945 года в составе 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта участвовала в освобождении Северо-Восточного Китая от японских захватчиков. Наступление велось с территории Приморья.

Несколько родственников тех бойцов и командиров приезжали 9 Мая нынешнего года во Владивосток на празднование Дня Победы. С портретами своих прославленных предков они прошли по улицам нашего города в составе Бессмертного полка. А потом встретились с россиянами – ветеранами Великой Отечественной войны. Подобная акция Бессмертного полка 9 Мая впервые проводилась и в самом Харбине.

3 сентября Китай будет отмечать свой День Победы. В столице провинции Хэйлунцзян пройдет собственный Бессмертный полк, состоятся митинг, возложение цветов к памятнику погибших советских воинов и встреча с китайской молодежью. Также в Харбине планируется встреча российской делегации с генеральным консулом РФ в Шэньяне Сергеем Пальтовым и мэром Харбина Сунь Сибинем.

Наши ветераны повезут в Китай приветственный адрес от имени администрации Владивостока со словами поздравления.

Кстати, мама полковника Кондратенко, Надежда Яковлевна, в августе 1945-го в составе 15-го артиллерийского полка 1-й Краснознаменной армии участвовала в боях за освобождение Муданьцзяна и Харбина, за что была награждена медалью «За боевые заслуги». Осенью 1945 года участвовала в параде Победы в Харбине.