Каждая четвертая компания Приморья отказывает в приеме молодым специалистам

​Интерес к молодежи, не имеющей опыта работы, снизился у приморских работодателей. К такому выводу пришли специалисты в области найминга, опросив более ста руководителей предприятий.

– Опрос был проведен в июле–августе 2017 года на сайте HeadHunter и портале для молодых специалистов Career.ru, – рассказала Софья Леонова, менеджер по маркетингу и связям с общественностью HeadHunter Дальний Восток. – Результаты опроса 2017 года аналитики порталов сравнили с результатами 2015-го, чтобы увидеть динамику. Оказалось, что за два года доля компаний, нанимающих кандидатов без опыта, сократилась с 89 до 74 процентов. Таким образом, в 2017 году молодым специалистам отказывали в каждой четвертой компании.

Главной причиной потери интереса к молодым кандидатам работодатели называют чрезмерную амбициозность соискателей вакансий. Более трети руководителей посетовали на то, что у молодежи завышенные зарплатные ожидания при недостаточных навыках и опыте. При этом на обучение новых сотрудников у компаний просто нет времени, признались 27 процентов респондентов. Такой же процент у ответа «у нас общее сокращение штата/не набираем новый персонал в этом году».

В то же время у кандидатов без опыта есть и положительные качества: они готовы работать за меньшие деньги, быстро осваивают новую работу, а также более творческие и креативные в работе. Так ответили 36 процентов работодателей.

Молодым специалистам проще всего устроиться в сферу продаж, считает более половины руководителей предприятий (60 процентов). На втором месте – административный и рабочий персонал. Бронза у сферы гостеприимства, красоты и фитнеса, а также страхования.