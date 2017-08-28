Подниматели век

Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит фэнтези-биография великого русского классика «Гоголь. Начало». За ними следуют кинокомикс «Сверхлюди», ужастики «Тайна 7 сестер» и «Квест», мультфильм «Банда котиков» и комедийный боевик «Вышибала: Эпичный замес».

«Гоголь. Начало» (16+)

Казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем, молодым писарем из Петербурга, который страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира.

Вместе со своим начальником, блестящим столичным следователем Яковым Гуро, начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. Здесь же он встречает свою любовь, которой суждено сыграть роковую роль в его судьбе. Но хватит ли юному литератору духа противостоять невообразимому? Ведь по слухам, которые активно разносят напуганные местные жители, за преступлениями стоит не кто иной, как сам дьявол в обличии черного всадника.

В главных ролях снялись Александр Петров, известный по недавнему «Притяжению», и Олег Меньшиков – актер, в принципе, известный. Фэнтези, основанное не столько на биографии и текстах Николая Гоголя, сколько на эстетике и сюжетах режиссера Тима Бертона, у которого авторы данного фильма позаимствовали, пожалуй, намного больше, чем у русского классика.

«Сверхлюди» (12+)

Это история королевской семьи, принадлежащей к расе сверхлюдей. Вследствие военного переворота члены королевской фамилии под предводительством Черного Грома вынуждены покинуть свой дом в лунном городе Аттилан и бежать на острова (как в дальнейшем оказывается – Гавайи), где им предстоит спасать не только себя, но и весь мир от гибели.

Среди киноманов (не всех, но многих) уже утвердилось мнение, что качество телевизионных сериалов превзошло качество так называемого большого кино и именно сериалы толкают вперед кино как искусство. Неудивительно, что теперь сериалы завоевывают кинозалы. И перед нами один из примеров подобного движения. «Сверхлюди» – сериал, который начинается с кинотеатра.

«Тайна 7 сестер» (16+)

В мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек. Родители решают сохранить всех и дают малышкам имена в честь дней недели. Так девочки и появляются на людях – каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает…

«Квест» (18+)

Фильм о популярном квесте, когда игроки ищут выход из запертого помещения, решая серию головоломок. Четверо молодых друзей, записавшихся на игру, обнаруживают себя в ловушке наедине с демоническим убийцей. За один кошмарный час им нужно решить все загадки, чтобы остаться в живых…

«Банда котиков» (6+)

Крутой кот собирает отряд, чтобы навести порядок на улицах Манхэттена, где все пляшут под дудку таинственного и очень опасного мистера Кроко. Однако банду кота он не пугает. Когда ты наглый, находчивый и очаровательный, а мягкая лапка скрывает острые коготки, перед тобой нет препятствий (почти).

«Вышибала: Эпический замес» (18+)

Даг – хоккеист, который совершенно не умеет играть в хоккей, но запросто может положить любого с помощью своих могучих кулаков. В результате травмы ударной правой руки ему приходится покинуть хоккей. Но как смириться со скучной офисной работой, когда капитаном твоей команды становится какой-то наглый мордоворот? Дагу придется объединиться со своим злейшим врагом, чтобы вернуться на лед и сделать своих соперников одной левой. Больше отжига, больше беспредела!