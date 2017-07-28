Звездный блогер громко лает

Его Инстаграм вызывает у поклонников просто щенячий восторг

В век информационных технологий, когда Интернет в телефоне есть почти у всех, свои странички в социальных сетях появляются не только у людей, но и у животных. Причем порой их популярность просто зашкаливает – за жизнью «продвинутых» собак и кошек следят тысячи подписчиков. Во Владивостоке тоже есть мохнатые блогеры, ведущие публичную жизнь в сети Instagram, и сегодня мы расскажем об одном из них.

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Наш герой – Риджик, девятимесячный щенок родезийского риджбека. Несмотря на юный возраст, этот инстаблогер имеет почти четыре тысячи подписчиков!

– Родезийский риджбек – редкая для Приморья порода, всех собак можно пересчитать по пальцам одной руки, – рассказывает хозяйка щенка Екатерина. – Риджик появился у нас в декабре прошлого года – мы выкупили его у предыдущих хозяев, для которых он оказался слишком активным, хотя на тот момент ему был всего месяц. А нам с супругом щенок очень понравился, и мы решили забрать его себе.

Риджик и в самом деле гиперактивный, он очень много бегает, но это заложено в его природе. Порода была выведена в Африке для охоты на львов: собаки стаей загоняют хищника, а когда тот остается без сил, приходит человек с ружьем…

Также риджбек славится как высокоинтеллектуальная порода, но эти собаки независимы и отличаются своенравным характером. Например, Риджик в начале дрессировки не спешил выполнять команды, а сначала обдумывал их, словно взвешивая «за» и «против».

– Интеллект Риджика поражает. У нас были собаки других пород, поэтому есть с чем сравнивать, – объясняет Екатерина. – Иногда нам кажется, что он разговаривает, передает эмоции мимикой: надувает щеки, показывая свою обиду, хмурит брови, напуская на себя суровый вид.

Если Катя с мужем с первого взгляда влюбились в своего нового питомца, то другие члены семьи – такса Диля, почтенная дама десяти лет, и своевольная черная кошка Клякса – встретили Риджика не так радостно. Такса не любит новичка из-за того, что тот слишком активный, а ей его щенячьи игры совсем неинтересны. Поэтому дома они поделили территорию и стараются друг друга не трогать. Зато на прогулке Диля не дает Риджика в обиду и смело бросается в драку, если кто-то смеет напасть на него. Со временем Риджик тоже стал защищать свою старшую подругу. С Кляксой же у них нет взаимопонимания, потому что щенок не признает кошачьего главенства и постоянно пытается ее задеть. В ответ кошка дерется, но когтей при этом не выпускает, понимая, что соперник всего лишь малыш. А Риджик этим пользуется, может даже лечь на Кляксу, зная, что ему за это ничего не будет.

Популярность – это серьезно

– Риджик очень милый щенок, яркий, а тому, как он мимикой, взглядами и звуками выражает свои эмоции, умиляемся не только мы, но и наши друзья, которым мы показывали фото и видео, – рассказывает Екатерина. – Поэтому мы решили: если он у нас вызывает такую реакцию, почему бы не показать его всем, чтобы и у других людей был повод лишний раз улыбнуться. А чтобы было интересно, решили вести страничку в Инстаграме от его имени, поэтому у нас получился немного детский, щенячий, несерьезный блог. Риджик стал быстро набирать популярность, за полгода у него появилось почти четыре тысячи подписчиков, которые искренне интересуются его жизнью. Однажды у нас возник недельный перерыв, во время которого мы не выкладывали фотографии. Так подписчики разволновались, активно спрашивали в комментариях и личных сообщениях, что случилось, куда пропал Риджик, признавались, что без него скучно.

Изначально мы просто хотели показать славного пса, но, видя, как люди реагируют, что им интересно следить за жизнью нашего питомца, мы стали более серьезно относиться к этой страничке. Например, в блоге Риджика мы не только выкладываем его фотографии и видео, но и периодически рассказываем о достопримечательностях Владивостока, интересных фактах. Получается, что щенок растет, познает мир, узнает город, в котором живет, и делится впечатлениями с подписчиками. А главное, благодаря этому о нашем городе узнают все больше людей из других регионов.

Справка «В»

Родезийский риджбек – порода охотничьих собак, выведенная в XIX веке в Родезии (Южная Африка). Характерной особенностью породы является гребень (ридж) на спине – полоска от шеи до хвоста, в пределах которой шерсть растет в направлении, обратном остальному шерстному покрову. Риджбеки относятся к крупным породам собак, их рост в холке может достигать 70 см, а вес – 40 кг. В числе достоинств этих собак – выносливость и острое зрение.



