Котейка в коробейке

Почему кошки обожают коробки?

От наших усатых-полосатых любимцев ничего не спрячешь. Стоит появиться в доме новому предмету, пушистый исследователь придет его изучать. Но особое место в жизни кошки занимают коробки и хрустящие пакеты, причем они могут быть в несколько раз меньше, чем само животное. Чем же они их так привлекают? Сайт «Научный хит» попытался разобраться с помощью экспертов.

Идеальная игрушка

Полиэтиленовые пакеты для кота – это идеальная игрушка. Можно часами наблюдать, как пушистый комочек радостно скачет по комнате и на всех парах залетает в пакет. Но на этом забавы не заканчиваются. В пакете продолжается борьба, ведь он шуршит и шевелится. Кроме того, когда кот забегает внутрь пакета, шерсть прилипает к его поверхности из-за статики. Животное расценивает это как нападение и начинает еще больше отбиваться. А когда кот осознает, что в пакете можно спрятаться, то готовьтесь к тому, что за вами будут наблюдать, а затем нападать исподтишка.

Борьба со стрессом

А почему наши питомцы так любят различные коробки? Как и человеку, животному тоже иногда хочется побыть одному, отдохнуть от внешнего мира. Замечали, как при любом стрессе они стараются куда-нибудь убежать, спрятаться? Именно поэтому большинство кошек ищут укромное местечко, где их не будет видно, но откуда они смогут за всем наблюдать.

Один известный ветеринар провел исследование, результаты которого показали, что коты намного быстрее адаптируются к новому жилью, если у них есть свое личное пространство. Коробка для этого подходит наилучшим образом.

Выслеживание добычи

Кошки по своей натуре – хищники, которые способны долгое время сидеть в засаде и выслеживать жертву. Но от своих диких сородичей они отличаются тем, что не преследуют добычу. Домашние хищники предпочитают быстрое нападение. Коробки разной величины – это отличное место для того, чтобы мохнатый охотник мог затаиться. Правда, если подходящей жертвы нет, то страдают обычно ноги хозяев.

Теплое местечко

Идеальная температура окружающего пространства для кошек – 30–36 градусов. Человек может себя чувствовать нормально при 18–23. Именно поэтому коты всегда ищут теплое место. Это может быть батарея отопления, включенный ноутбук или подоконник, нагретый солнечными лучами. А еще отлично подходят картонные коробки, которые сохраняют тепло.

Кроме того, картон очень нравится кошкам потому, что он пахнет деревом. Это как стопка газет, глубокий ящик стола или комода. Такие вещи хранят «деревянный» запах. Отличный нюх кошки способен уловить этот аромат, напоминающий о дикой природе.

Привычка из детства

Чаще всего первые дни после рождения котенок проводит с мамой на подстилке, пристроенной в картонной коробке. Именно поэтому у взрослых котов при виде коробок возникают исключительно позитивные ассоциации. Да, кошкам тоже свойственна ностальгия.

Средство от скуки

Если ваш питомец заскучал, картонная коробка может послужить отличным средством для поднятия настроения. Кот может запрыгивать в нее и обнюхивать, грызть, точить когти, охотиться или устраивать догонялки с самим собой.

Так что балуйте своего любимца хотя бы иногда такими нехитрыми картонными презентами, а он обязательно поделится своим хорошим настроением с вами.