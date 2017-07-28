Ногти – зеркало здоровья

Они могут сигнализировать о неблагополучии в каком-то органе и состоянии организма в целом

Ногти очень чутко реагируют на любые изменения, произошедшие в организме человека. Поэтому их внешнее состояние может рассказать о возможных болезнях. Итак, сайт «Будьте здоровы» предлагает посмотреть на ногти своих рук.

Белые пятна

Если вы увидели на ногтях белые пятна, это значит, что необходимо искать причины внутреннего происхождения. Ими могут быть малокровие, нарушение функции печени и почек, перестройка организма в период созревания и в старости, а также лихорадка.

Ломкость ногтей

1. Причиной ломкости ногтей может стать снижение способности их кератина (белкового вещества, выполняющего покровные и защитные функции) связывать воду. Кератин образуется в корне ногтя и постепенно затвердевает на пути к открытой части ногтевой пластинки. Процесс ороговения нарушается под воздействием механических и органических факторов.

2. Причиной может быть и внешнее воздействие: пользование щелочными химическими растворами, агрессивными средствами для чистки, некачественной жидкостью для снятия лака. В этом случае помогут резиновые перчатки, средства для удаления лака, содержащие масло.

3. Еще одной причиной является недостаток в организме витаминов (авитаминоз) и железа, а также гормональные расстройства.

Стабилизировать структуру ногтей поможет сбалансированное полноценное питание и прием препаратов, назначенных врачом при гормональных расстройствах. Помогут лечению свежие фрукты, рыба, молочные продукты, хлеб из муки грубого помола, а также средства народной медицины.

Растрескивание ногтей

В основном растрескивание ногтей происходит от механических воздействий и повреждений или ранений корня ногтя, который потом уже не может расти как единый элемент.

Но если трещины появляются сразу на нескольких пальцах и без внешних воздействий, можно предположить, что это является признаком сахарного диабета или нарушением функции щитовидной железы.

Ногти выпуклой формы

Если такая форма ногтей наследственная, это не является болезнью.

Но если ранее нормальная ногтевая пластинка становится похожей на часовое стекло, это говорит о значительных изменениях в организме. Если же выпуклая форма ногтей возникает внезапно, это свидетельствует о тяжелом нарушении сердечной деятельности, системы кровообращения или о заболевании легких. Это сигнал, чтобы обратиться к доктору.

Вогнутый ноготь

Вогнутый ноготь имеет в центре небольшую ложбинку и по форме напоминает ложку. Такая аномалия возникает чаще всего у людей, чья работа связана с теплом, влажной средой и контактом со щелочными растворами. Но этих неприятностей можно избежать, если пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Однако чаще всего такое изменение сопровождает заболевания желудка и кишечника, малокровие. В этом случае необходимо повышать интенсивность обмена веществ, а в народной медицине есть множество средств, помогающих это сделать.

Изменения лунок

«В» уже рассказывал, что лунки на ногтях тоже являются зеркалом, отражающим болезни человека. Вкратце напомним, о чем они сигнализируют.

Большой палец – к нему подходит меридиан легких. Если лунка изменила свою форму, стала уже, можно предполагать нарушение в работе легких, бронхов в сочетании с патологией головного мозга.

Указательный палец отвечает за толстый кишечник. Уменьшение или исчезновение лунки указывает на серьезные неполадки в толстом кишечнике, в работе печени, поджелудочной железы. Также это может быть связано с гинекологическими заболеваниями.

Средний палец связан с сосудистой системой: венами, капиллярами, артериями. Изменение формы лунки может быть первым сигналом о начинающемся атеросклерозе.

Безымянный палец способен характеризовать целый букет заболеваний: сбои в работе эндокринной и лимфатической систем, в функции щитовидной железы и некоторых других желез внутренней секреции.

Мизинец дает информацию о самом важном органе – сердце, а также о состоянии тонкого кишечника. Исчезновение лунки на мизинце связано с гипертонией, нарушением сердечного ритма, дисфункцией тонкого кишечника.

Следует знать, что в возрасте 25–30 лет изменения формы лунок не связаны с перечисленными заболеваниями.

Поперечные борозды

Они появляются из-за нарушения кровообращения в ногтевом ложе – в этом случае может замедлиться рост ногтевой пластинки. Но причиной появления бороздок могут стать и тяжелые заболевания или отравления, и чрезмерное увлечение диетами, и перенесенные операции, и беременность, и даже тяжкие душевные потрясения.

Продольные борозды

Они обычно сигнализируют о заболевании поджелудочной железы, диабете и других болезнях, связанных с нарушением обмена веществ в организме. Нередко причина их появления кроется в нехватке витамина А, в неправильной работе желудка и кишечника.

От таких бороздок можно избавиться. Для этого в рацион нужно включать больше продуктов, содержащих витамин А, таких как морковь, помидоры, шпинат, яичные желтки, печень и изделия из муки грубого помола.

Самостоятельно ставить себе диагноз, ориентируясь исключительно на состояние ногтей, конечно, не стоит. Но при первых появившихся сигналах следует обратиться к врачу, чтобы он назначил вам обследование в той области, на которую указывают ногти.

Если ваши ногти заставят вас заняться своим здоровьем, они же первые сообщат о положительных изменениях в организме. Как только болезни отступают, изменяется и внешний вид ногтя. Не сразу, конечно, а через месяца два-три, когда ногтевая пластина полностью обновится.

Рецепт

Совет тем, кто мечтает о крепких ногтях: растворить в 1 стакане минеральной воды 10 г порошкового желатина, добавить 1 ст. л. лимонного сока и 1 ст. л. меда, хорошо размешать и пить этот коктейль за 30 минут до завтрака. Коктейль, к слову, вкусный. Пить его нужно в течение двух недель по утрам.

Регулировать обмен веществ можно с помощью рецептов народной медицины.

1. В 1 стакан кефира насыпать 1 ст. л. измельченной в блендере гречневой крупы, тщательно перемешать, накрыть салфеткой и оставить на ночь. Утром выпить за 30 минут до завтрака. Принимать это средство следует регулярно в течение продолжительного времени.

2. Употреблять регулярно плоды фейхоа или сок с мякотью из них по 50–100 г в день за 20 минут до еды.