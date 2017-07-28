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Программа действий кандидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Городу нужна опора в виде ответственного и работоспособного депутатского корпуса, которому доверяют федеральное и краевое руководство и, конечно, сами жители города. Сегодня Приморское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает кандидатов, готовых написать новую историю Владивостока.

Действия городской думы должны быть прозрачными для всех горожан, а поиск решений городских проблем необходимо вести в открытом диалоге с населением Владивостока. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» берет на себя ответственность за реализацию этой общей задачи, стоящей перед партией и ее кандидатами. Только так мы можем сделать наш изменившийся город благоустроенным, красивым и комфортным для всех горожан. Город, который будет стоять наравне с такими мегаполисами, как Сеул, Токио, Харбин.

Наша цель

В программу партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вошли задачи, направленные на достижение общей цели, – обеспечение комфортных условий для проживания горожан с учетом развития Владивостока как российского центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Необходимо сделать наш изменившийся город благоустроенным, красивым, комфортным и удобным для всех горожан!

1. Качество жизни

Строительство жилья, ремонт жилищного фонда. Наша принципиальная позиция – у каждой семьи должно быть свое достойное жилье. Нельзя не отметить прогресс в жилищном строительстве Владивостока: появилось несколько новых микрорайонов комплексной застройки – Снеговая Падь, Патрокл; началось строительство нового района Солнечная долина.

Работу по данному направлению необходимо продолжить следующим образом:

– увеличение объемов нового строительства во Владивостоке за счет продолжения строительства жилья в районах Снеговая Падь, Патрокл, Солнечная долина и проектирования новых микрорайонов комплексной застройки Уссурийский, Зеленый Угол, в районе горы Змеиной (ул. Босфора, 3), на полуострове Саперном Русского острова. Общая площадь жилой застройки по городу Владивостоку составит порядка 5324 тыс. кв. м для населения численностью порядка 260 тыс. человек. Реализация мероприятий, направленных на комплексный подход в жилищном строительстве, позволит снизить себестоимость квадратного метра жилья на территории города, а также поспособствует решению жилищных проблем многих слоев населения, в том числе и молодежи;

– развитие малоэтажного строительства на территории микрорайонов Уссурийский, Солнечная долина и на полуострове Саперном острова Русского. Общая площадь индивидуальной жилой застройки ориентировочно составит около 130 тыс. кв. м;

– строительство социального жилья;

– снижение арендной платы за жилье за счет строительства муниципального жилья;

– переселение из ветхого и аварийного жилья – неотложная задача, решение которой немаловажно и необходимо;

– развитие льготного ипотечного кредитования для молодых специалистов бюджетной сферы (продолжение реализации мероприятий, направленных на обеспечение жильем экономкласса до 700 молодых семей в городе Владивостоке);

– продолжение реализации программ по капитальному ремонту многоквартирных домов (партии необходимо добиваться выделения средств на ремонт остальных домов, нуждающихся в капитальном ремонте);

– ремонт внутриквартальных территорий, дворов, лестничных маршей;

– предотвращение самовольного строительства и точечной застройки, запрет строительства на территории зон отдыха горожан (скверы, парки);

– усиление контроля со стороны городской администрации, а также личный контроль главы города за деятельностью управляющих компаний;

– продолжение реализации муниципальной школы «Управдом» (с возможностью онлайн-трансляции), обеспечение правовой и консультационной поддержки горожан по вопросам управления многоквартирными домами в рамках школы «Управдом»;

– пропаганда и применение общественного контроля за деятельностью управляющих компаний.

2. Развитие науки и образования

Формирование новых возможностей в образовании:

– ликвидация очередей в дошкольные образовательные учреждения. К 2025 году будет полностью ликвидирована очередь на получение мест в дошкольных образовательных учреждениях города Владивостока;

– модернизация школ. Сегодня все школы Владивостока подключены к сети Интернет, оснащены тревожной кнопкой и системами автоматической пожарной сигнализации, также в общеобразовательных учреждениях установлены приборы учета тепло-, водо- и электроснабжения. В рамках муниципальной целевой программы «Спортивный Владивосток» в 25 школах города оборудованы современные стадионы, планируется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию в 22 школах и строительство в 31-й школе спортивных сооружений;

– поддержка молодых специалистов. При содействии партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» во Владивостоке уже давно ведется работа в этом направлении, которая и дальше будет только совершенствоваться;

– создание на базе муниципальных учреждений дополнительного образования оздоровительно-образовательных лагерей с дневным пребыванием: детские центры отдыха и оздоровления детей и подростков, летние дома детского творчества, летние школы здоровья;

– развитие среднего специального образования;

– привлечение во Владивосток инновационных федеральных структур, их развитие с помощью собственных кадров и сотрудничества с бизнес-структурами, формирование федеральных инновационных проектов;

– формирование нравственности у подрастающего поколения: популяризация знаний об истории города и края, воспитание патриотизма, межнациональной и культурной толерантности.

3. Здравоохранение

В сфере здравоохранения необходимо решение следующих задач:

– предоставление помещений для развития и расширения филиалов первичной медицинской помощи: поликлиник, в том числе детских, травматологических пунктов, станций скорой помощи, женских консультаций;

– ремонт и реконструкция подъездных путей, парковок, тротуаров и лестничных маршей, уличное освещение, оптимизация работы общественного транспорта вблизи медицинских учреждений;

– формирование здорового образа жизни населения через проведение профилактических мероприятий: постоянной информационной кампании о необходимости занятий физкультурой, спортом, здорового питания, возможностях, существующих во Владивостоке, для реализации данных целей;

– профилактика курения, алкоголизма и наркомании, начиная с младшего школьного возраста.

4. Транспорт

Создание удобной и доступной транспортной сети (в том числе и для маломобильных граждан):

– проектирование и строительство мест временного хранения транспортных средств в районах города с целью решения проблемы с парковкой и обеспечением жителей города доступными машино-местами. Администрация города планирует строительство до 20 капитальных паркингов с использованием механизма, основанного на совместном участии бизнеса и власти;

– развитие системы муниципального транспорта, введение мер стимулирования частных транспортных предприятий по обновлению автобусного парка автобусами большой вместимости.

5. Безопасность

Формирование пространства безопасности:

– развитие системы видеонаблюдения: оборудование камерами слежения остановок общественного транспорта, мест массового пребывания детей, включая прилегающие к школам и детским садам маршруты, дворовых территорий;

– продолжение работ по улучшению уличного освещения;

– создание системы воспитания безопасного жизнеобеспечения (начиная с дошкольных образовательных учреждений).

6. Взаимодействие власти с населением

Формирование пространства взаимодействия:

– развитие услуг «одного окна», систем контроля работы городских властей, контроль за обработкой жалоб и обращений граждан;

– формирование комфортной среды для ведения бизнеса: формирование благоприятных правовых, коммуникативных, сервисных условий;

– создание механизма для работы частно-государственного партнерства;

– организация работы постоянно действующей продуктовой ярмарки или сельскохозяйственного рынка с льготными местами для пенсионеров под торговлю собственной огородной продукцией;

– привлечение частного бизнеса к участию в социальных программах, таких как «Город для людей», создание условий для развития социально ориентированного бизнеса;

– расширение сети отделов реализации товаров народного потребления по сниженным ценам для социально незащищенных граждан.

7. Туризм

В целях развития туризма в городе Владивостоке необходимо провести работу в следующих направлениях:

– формирование мер по рекламе Владивостока как для внутреннего, так и внешнего туризма;

– разработка и запуск экскурсионных маршрутов по городу;

– стимулирование развития инфраструктуры для ведения бизнеса: деловых и сервисных центров для встреч и проведения мероприятий;

– внедрение информационных технологий для туристов: маркировки объектов для современных мобильных устройств, развитие сети информационных стендов, информеров, указателей на различных языках (английском, китайском, японском);

– расширение сети банковских терминалов, центров торговли, терминалов информационного обслуживания, сети общественного питания;

– мотивирование участников сферы гостеприимства в применении стандартов обслуживания мирового уровня;

– реконструкция и создание туристических объектов;

– сохранение и восстановление памятников архитектуры.

Полный текст программы доступен по адресу: https: //primorsk.er.ru/party/vibory_2017/userdata/files/2017/08/22/predvyibornaya-programma_vladivostok.pdf.

Оплачено из средств Специального избирательного счета избирательного объединения «Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» для финансирования избирательной кампании на выборы депутатов в Думу города Владивостока.

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