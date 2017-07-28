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Репортаж «В»

​«Зацикленные» уходят в отрыв

Отличный способ проверить свою выносливость – принять участие в триатлоне

Спорт и здоровье, как известно, связаны неразрывно. При этом, как утверждают специалисты, наилучшим средством укрепления здоровья являются циклические виды спорта в отличие, скажем, от игровых. А соревнования по циклическим видам по зрелищности тем же игровым ничем не уступают. Особенно если они объединяют сразу несколько спортивных дисциплин.

Доказательством тому стал прошедший 19 августа Х-Триатлон – мультиспортивная гонка для любителей циклических видов спорта и экстрима по островным территориям Владивостока.

Триатлон – это спортивное состязание, состоящее из трех дисциплин: плавания, бега и велогонки. Уникальность прошедших соревнований связана с тем, что они проводились на пересеченной местности и открытой морской воде. Местом проведения были выбраны острова Русский и Попова, природный рельеф которых позволил сделать трассу интересной и зрелищной, так что гонка оставила массу ярких впечатлений и эмоций не только спортсменам, но и зрителям.

Это был уже второй этап больших соревнований. Первый Х-Триатлон состоялся в середине июля. На этот раз участникам предстояло проплыть 1600 метров (пересечь пролив Старка), промчаться на велосипеде 33 километра и пробежать 8 километров.

Как рассказали те, кто решился принять вызов, состязания собрали несколько сотен желающих испытать себя на выносливость. День был душным и жарким, погода не щадила спортсменов, и тем не менее большинство из них не сошли с дистанции и преодолели все три этапа.

Победителем соревнования стал житель Владивостока Алексей Чахлов. О своих впечатлениях он рассказал на страничке в социальной сети: «Было непросто: по трассе велоэтапа ехало на море бесчисленное количество отдыхающих, поднимая клубы пыли. В результате огромное количество аварийных ситуаций, песок во рту и в глазах. На беговом этапе, маршрут которого, кстати, мне понравился, было очень много людей: китайцев, японцев, немцев, просто туристов, толпами совершающих паломничество на ранее запретный и недоступный мыс Тобизина. В итоге бежать пришлось в рваном ритме, обегая и перепрыгивая людей, не уступающих дорогу. Из положительного: радует, что стали проводить триатлонные старты разного формата. За этот год это уже вторая гонка. Очень хотелось бы поучаствовать в квадратлоне или мультигонке, чтобы был еще и этап гребли».

Участие в двух этапах состязания (беге и велогонке) принял и фотокорреспондент «В» Алексей Воронин. Но, разумеется, он не мог оставить свою камеру дома, благодаря чему у нас с вами, уважаемые читатели, есть возможность увидеть красоту и силу спортивного духа в его фоторепортаже «Триатлон на Русском».

Справка «В»

К циклическим видам спорта относятся бег, плавание, лыжные гонки, конькобежный спорт, все виды гребли, велосипедный спорт и другие. Основной их признак – цикличность, когда одни и те же движения повторяются многократно, с высокой и очень высокой интенсивностью, при этом расходуется большое количество энергии. Эти дисциплины, как правило, включают в оздоровительные программы с целью профилактики ряда заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем, а также с лечебной целью.

      

Автор : Михаил НЕЩЕДРИН

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