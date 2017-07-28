При солидных гостях хозяевам негоже в лаптях ходить

Что дает Восточный экономический форум конкретно жителям Приморья

На следующей неделе Владивосток на несколько дней станет центром делового притяжения всего мира: на острове Русском состоится третий Восточный экономический форум. Официальная программа расписана на 6 и 7 сентября, однако целый ряд мероприятий (к примеру выставка «Улица Дальнего Востока» на берегу бухты Аякс) растянется на всю неделю.

Напомним, что участниками ВЭФ-2016 стали 3711 человек из 56 стран мира. На этот раз гостей будет на треть больше, да и география стран-участниц расширится. Как недавно заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка, на сегодняшний день заявок на участие подано на 30 % больше, чем в прошлом году.

Главным событием ВЭФ-2017 станет пленарная сессия «Дальний Восток: создавая новую реальность» с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. Его выступление запланировано на 7 сентября. В августе на совещании в Калининграде он озвучил главную тему своего предстоящего выступления на Русском – это развитие транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке и включение его в транспортную структуру АТР.

Кроме того, глава государства проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с главами стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кого встречаем?

Япония. Уже второй раз на ВЭФ приедет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Еще прошлой осенью премьер Абэ обещал пройти по старым улицам Владивостока в качестве простого туриста. Он хочет посетить места, где жили обладатель «Оскара» американский актер Юл Бриннер, спортсмен, разведчик и переводчик Василий Ощепков, ученый, писатель и исследователь Уссурийской тайги Владимир Арсеньев. Также в ходе работы ВЭФ будет дана оценка реализации японских проектов на тихоокеанской окраине России. И намечены новые инвестиции в проекты на территории Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев.

Монголия. Из Улан-Батора во Владивосток прилетит новый президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, избранный на этот пост 7 июля 2017 года. В состав делегации Монголии войдет около 120 официальных лиц и представителей бизнеса. В кампусе ДВФУ запланирована организация российско-монгольского круглого стола с участием представителей бизнес-сообщества двух стран. Кроме того, 30 молодых монгольских спортсменов примут участие в международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров и юниорок до 21 года под патронатом Владимира Путина и Синдзо Абэ, который впервые состоится на полях форума. «В» напоминает своим читателям, что первые международные поединки борцов дзюдо состоялись во Владивостоке в 1915 и 1917 годах. Между прочим, Халтмаагийн Баттулга успешно занимался дзюдо и самбо и даже становился чемпионом мира. Также президент Монголии прекрасно владеет русским, так что говорить с Владимиром Путиным он будет во всех смыслах на одном языке.

Южная Корея. Еще одним высокопоставленным гостем ВЭФ-2017 станет президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, также недавно избранный. В составе корейской делегации будет около 300 официальных лиц, представителей бизнеса и СМИ. Они встретятся со своими российскими коллегами в рамках странового бизнес-диалога «Россия – Республика Корея». Планируется подписание нескольких инвестиционных соглашений и меморандума о сотрудничестве между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и KOTRA – некоммерческой правительственной организацией «Корейская корпорация по содействию торговле».

Китай. Поднебесную представит заместитель премьера Государственного совета КНР Ван Ян. Второй человек Китая посетит форум во Владивостоке второй раз. А китайская делегация будет самой представительной среди стран АТР. В ее состав войдут официальные лица и руководители крупнейших китайских компаний, ведущих свой бизнес в России. Наши страны являются крупнейшими партнерами, поэтому предстоящая встреча будет нелишней. Запланированы подписания контрактов на миллиарды долларов. К примеру, будет дан старт строительству целлюлозно-бумажного завода в городе Амурске Хабаровского края (вероятно, взамен почившего в бозе аналогичного советского предприятия), в его возведение компания China Chengtong Holdings Group планирует вложить свыше $1 млрд.

Индия. В третьем ВЭФ примет участие делегация Республики Индия. Ее возглавит министр промышленности и коммерции Нирмала Ситхараман. В рамках круглого стола «Россия – Индия», который включен в деловую программу форума, индийские бизнесмены обсудят возможности инвестирования в судостроение и ремонт, рыболовство, деревообработку, геологоразведку и обогащение полезных ископаемых, нефтегазовую отрасль, огранку алмазов, фармацевтику, сельское хозяйство, туризм.

Вьетнам. Делегацию Вьетнама возглавит член политбюро, секретарь ЦК Коммунистической партии СВР по экономическим вопросам Нгуен Ван Бин. Развивающийся вьетнамский бизнес планирует вложиться в проекты на Дальнем Востоке в сфере рыбного и сельского хозяйства, разведения марикультуры, судостроения, легкой и перерабатывающей промышленности, туризма и сервиса.

Планируется также прибытие делегаций из стран, которые ранее не участвовали в работе ВЭФ. К примеру, Исламской Республики Иран. Но самым удивительным, пожалуй, станет участие в форуме делегаций стран, которые обкладывают Россию санкциями со всех сторон. Среди гостей – руководители Американской и Канадской торговых палат, главы известных корпораций Нового Света.

Как принимаем?

Все иностранные участники ВЭФ-2017 смогут с 3 по 9 сентября посетить Владивосток без оформления виз.

Для въезда в Россию им достаточно будет предъявить удостоверение личности и аккредитационное удостоверение, выданное оргкомитетом форума.

Кроме того, иностранные гости ВЭФ могут воспользоваться упрощенным визовым режимом. Согласно закону по электронной визе иностранцы смогут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта: в Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область, на Чукотку и Камчатку. Такая виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток.

Забронировано и подготовлено 6,5 тысячи гостиничных номеров для делегатов, журналистов и сотрудников обеспечивающих организаций. Из них 3,5 тысячи находятся на территории кампуса ДВФУ. К примеру, президент РФ и все лидеры иностранных государств будут жить именно в гостиницах университета. Всего для размещения приехавших будет задействовано 22 гостиницы Владивостока.

Гости смогут попробовать блюда разнообразной кухни в ресторанах нашего города. Для участников форума подготовлен соответствующий путеводитель.

Помощь в оказании услуг переводчиков и организационно-сервисном обслуживании доверили многочисленным волонтерам. Обязательным условием для них является знание английского языка, многие также владеют одним из восточных языков.

Вся работа форума пройдет в корпусах ДВФУ, которые расположены друг от друга в шаговой доступности. По соседству будут находиться выставки и презентационные площадки.

Что получат приморцы?

На этот вопрос корреспондент «В» попросил ответить доцента Школы гуманитарных наук ДВФУ кандидата политических наук Петра Самойленко.

– Говоря про Восточный экономический форум, необходимо отметить существующие у местного населения ожидания от этого мероприятия, – заметил политолог. – Я бы сказал, что ожидания эти лежат в рамках политических процессов и социальных стереотипов, которые существуют в нашем обществе сегодня.

Во-первых, Дальний Восток в настоящее время на высшем государственном уровне декларируется как территория приоритетного развития – это так называемая политика «Восточного вектора», или «Разворота на Восток».

Во-вторых, созданы уникальные режимы, нацеленные на развитие в Приморье внешнеэкономического сотрудничества: свободного порта Владивосток и территорий опережающего социально-экономического развития.

В-третьих, создается система, способствующая развитию региона, – речь о проектах наподобие «Дальневосточного гектара» или снижения энерготарифов.

Кроме того, благодаря формату ВЭФ край ежегодно посещает национальный лидер – Владимир Путин, что, безусловно, также сказывается на повышенных ожиданиях населения, особенно учитывая традиционно высокий рейтинг президента, ведь глава государства ежегодно посещает далеко не каждый российский регион (подобной чести удостаиваются лишь Санкт-Петербург и Сочи). Поэтому население чувствует, что нашему региону уделяется повышенное внимание, и не может не ждать позитивных сдвигов в связи с этим и в своей жизни.

Добавим сюда же существующую с советских времен у людей старшего поколения память о том, какое внимание развитию восточных окраин страны уделялось в те времена. Поэтому, безусловно, люди ожидают положительных изменений в жизни региона, такие мысли в массовом сознании приморцев присутствуют.

Говоря конкретно о том, чего же ждем все мы – те, кто живет здесь и стремится связать с Дальним Востоком свое будущее, будущее своих детей и близких, необходимо отметить следующее. Надо вспомнить, от чего дальневосточники страдали в последние 20–25 лет, что становилось предметом предвыборной и политической риторики в те годы, когда жители региона чувствовали себя максимально отделенными от основной части страны. Если мы вспомним это, то поймем, что корень всех этих проблем опять же социально-экономические вопросы. Это высокие энергетические и коммунальные тарифы, малая доступность авиаперелетов на запад страны, высокие цены на жизненно важные товары и услуги, непростой рынок труда здесь, высокая стоимость жилья.

Многие из этих вопросов остаются нерешенными, но все же нельзя не отметить, что появляются положительные сдвиги: это и стабилизация цен на авиаперелеты, и снижение энерготарифов для Дальнего Востока.

Ожидания среднестатистического приморца в целом понятны: это повышение качества жизни. И в этом понятии очень много составляющих, начиная с работы поликлиник и детских садов и заканчивая уровнем заработка и цен в магазинах. С помощью ВЭФ эти проблемы понемногу решаются.