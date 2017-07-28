«Матильда» репутации Pacific Meridian не повредит

Юбилейный кинофестиваль обещает нам невероятные открытия и встречи

Уже ровно неделю в кассах кинотеатра «Океан» ведется продажа билетов на все сеансы 15-го кинофестиваля стран АТР «Меридианы ихого». Да и до начала самого кинофорума осталось всего десять дней – он пройдет во Владивостоке с 9 по 15 сентября.

– Все уже готово, осталась самая малость – провести фестиваль, – пошутил на традиционной пресс-конференции Ефим Звеняцкий, генеральный директор Pacific Meridian. – Сейчас у нас такое правильное состояние – хорошая ясность, та, что дает право надеяться, что все пройдет так, как надо. Нам при помощи друзей и партнеров удалось даже всем гостям фестиваля авиабилеты купить, а это, поверьте, накануне предстоящего ВЭФ совсем непросто.

Кино дойдет до пострадавших территорий

Ефим Семенович озвучил фестивальную статистику: зрителям будет представлено 23 программы, 179 фильмов, из них 46 дебютов, 10 мировых премьер и 43 российских. Нам даже удастся увидеть кино, которое вообще мало кто в мире видел: три картины, произведенные в Северной Корее!

– Поверьте, это совершенно особенные фильмы, – заверил программный директор фестиваля Юрий Гончаров. – Наверное, никто в мире больше так не снимает. Этакий dreambox (нечто чудесное. – Прим. авт. ), и, право же, это стоит посмотреть.

Президентом фестиваля в этом году стал Сергей Жигунов. Он проведет во Владивостоке творческие встречи, зрителям покажут ретроспективу фильмов с его участием.

Основное жюри возглавит известный российский режиссер Алла Сурикова, снявшая такой гимн кино, как «Человек с бульвара Капуцинов», и другие прекрасные ленты. Также в составе жюри представители Южной Кореи, Японии, Португалии, Германии и Гонконга. К слову, один из членов жюри, корейский режиссер Квак Кен-тхэк, известен владивостокцам как автор боевика «Тайфун», который снимался в том числе и во Владивостоке.

Разумеется, уже традиционно на фестивале будут работать жюри ФИПРЕССИ и NetPack.

– Церемония открытия пройдет на Приморской сцене Мариинского театра, а закрытие фестиваля вернется на круги своя – в кинотеатр «Океан», – рассказал Ефим Звеняцкий. – Кто будет вести церемонии – пусть это станет для всех сюрпризом. Могу сказать, что главными зарубежными гостями нынешних «Меридианов» станут Майкл Мэдсен, Фанни Ардан (она покажет зрителям свой режиссерский дебют – фильм «Диван Сталина» с Жераром Депардье в главной роли) и, возможно (подчеркну: возможно), Памела Андерсон. С нею переговоры еще ведутся…

Разумеется, мы ждем и российских звезд кино и театра. Для меня самой желанной гостьей является великолепная Лия Ахеджакова, она приедет к нам со спектаклем «Мой внук Вениамин». Приедет со своим фильмом «Три сестры» Юрий Грымов, Аркадий Инин привезет кино «Мама Люба», актриса Ирина Пегова представит картину «Все в дыму. Любовь в Крыму».

Российские кинозвезды традиционно отправятся во все уголки Приморья на кинопередвижках. Шесть, как выразился Ефим Семенович, кинобригад (в их составе – Татьяна Абрамова, Андрей Чадов, Александр Носик, Игорь Письменных, Сергей Колесников и другие известные актеры) побывают даже в самых отдаленных местах Приморья – Кавалерово, Дальнегорске. И, разумеется, в пострадавших от недавнего наводнения районах края. А традиционное «Эхо фестиваля» (звездную мини-дорожку) в этом году проведут не в Арсеньеве, а в Находке, где открывается новый большой кинотеатр.

«Карп отмороженный» в рамках импортозамещения

Фильмов открытия на 15-м кинофестивале «Меридианы Тихого» традиционно два. Но если раньше это была обязательно картина «импортная» и картина отечественная, то в этом году оба фильма российские: «Карп отмороженный» и «Напарник».

– Почему российские? – в шутку нахмурился Юрий Гончаров. – Импортозамещение, конечно! А если говорить серьезно, то мы долго искали фильм, достойный открыть кинофестиваль, но по разным причинам то, что нам нравилось, мы не смогли получить, а то, что получили, не понравилось. И вдруг возник «Карп отмороженный» – удивительный фильм, где блистают две такие звезды, как Марина Неелова и Алиса Фрейндлих. Ну а второй фильм – «Напарник» – был снят во Владивостоке, два года назад это стало событием для города, так что вот так и получилось…

Вообще, в этом году на фестивале, по словам куратора кинопрограмм Андрея Василенко, очень пестрая и разнообразная программа, причем начиная с конкурсной. В ней есть и документальное кино, и черная комедия, и драма. Россию представляет в полном метре фильм «Теснота» Кантемира Балагова, а в коротком метре – ленты «Маленький поезд» и «Storge».

– Я бы посоветовала зрителям не пропустить такую программу, как «Короче…», – рекомендовала исполнительный директор кинофестиваля Наталья Шахназарова. – Она будет идти на открытой площадке на набережной Спортивной гавани. Каждый фестивальный вечер здесь – совершенно бесплатно! – можно будет увидеть подборки короткометражных фильмов. Поверьте, вы получите колоссальное удовольствие!

Еще одна важная программа, на мой взгляд, – это ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского. Как известно, он приезжал в наш город с творческим вечером и даже дал согласие стать президентом «Меридианов Тихого – 2018». Ну а мы в честь его юбилея покажем ретроспективу. Замечу, что фильмы «Романс о влюбленных» (его будет представлять актер Владимир Конкин) и «Сибириада» пойдут на экране с тифлокомментариями (для слабовидящих). И на эти сеансы мы выделяем специальные квоты на билеты для людей с проблемами зрения.

Театральный вклад в дело кино

Самым обсуждаемым (и не столько в творческом, сколько все же в скандальном плане) стал приезд на фестиваль Алексея Учителя. Известный режиссер проведет мастер-класс, покажет фильм «Рок» и 30-минутный ролик о фильме «Матильда», который, собственно, и смущает умы многих россиян уже не один месяц.

– Я лично никакой скандальной или любой иной истории здесь не вижу, – заметил Ефим Звеняцкий. – Картина получила прокатное удостоверение, и значит, на этом все разговоры, толки и скандалы заканчиваются. Мы ждем Алексея Учителя и Надежду Васильеву, супругу режиссера Алексея Балабанова. Она работала художником по костюмам в картине «Матильда» и привезет с собой два костюма из фильма, а также проведет мастер-класс именно по своей специальности.

В определенном смысле можно сказать, что героем фестиваля в этом году станет Приморский академический театр имени Горького. В рамках «Меридианов» пройдут показы 3d-фильма «Стена» (телеверсия спектакля театра), а также картины «Каренина и я», которую снял Томмазо Мотолла. Эта лента включает в себя и сцены из спектакля «Анна Каренина», который норвежский режиссер поставил в театре имени Горького, где главную роль, как и в фильме, исполняла актриса Герильд Маусет.

Традиционно «Меридианы Тихого» проводят большую образовательную программу, и 15-й фестиваль не стал исключением. По словам Андрея Василенко, мастер-классы имеют два направления: режиссерский и теория кино. Творческие люди нашего города, которые желают всерьез заниматься кино, эти мастер-классы не пропустят.

– Фестиваль измеряется не годами, – сказал в заключение Ефим Звеняцкий. – Он измеряется отзывами, тем, что о нем говорят зрители, журналисты и гости «Меридианов Тихого». И в этом смысле нам есть чем гордиться: у Pacific Meridian репутация отличная, о нас отзываются с теплом, уважением и любовью.