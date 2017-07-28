Ваша каша не хуже, чем наша

Краевой фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» потчевал вкусностями да звонкими песнями

На многонациональный праздник, состоявшийся в минувшую субботу в микрорайоне «Радужный» Уссурийского городского округа, съехались представители национальных общественных организаций, мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные коллективы со всего Приморья.

На праздничной поляне звучала и русская, и татарская, и киргизская, и корейская, и армянская, и белорусская речь, но все понимали друг друга, ведь на то он и «Хоровод дружбы». Фестиваль, ставший уже традиционным, удивил гостей размахом, богатством культур и разнообразием мероприятий. В «Мастеровой слободе», к примеру, желающие могли приобрести поделки народных умельцев и даже попробовать создать что-то самостоятельно. Под присмотром опытных наставников, конечно. Были организованы и другие интересные тематические зоны для детей и взрослых: «Ах, эта свадьба», «Петрушкины забавы», «Русская баня – народный лекарь» и т.п. Каждый мог найти развлечение по вкусу.

Всеобщим вниманием завладели творческие конкурсы, раскрывающие особенности национальной кухни народов, проживающих в Приморье. К примеру, на конкурсе под названием «Каша из топора» участники и гости фестиваля дегустировали каши, приготовленные кулинарами разных диаспор по своим, специфическим рецептам. Блюда были такими ароматными и вкусными, что некоторые дегустаторы подходили за добавкой не единожды. Почему бы и нет, если угощают.

– Незабываемым и колоритным стал концерт фольклорного искусства, на котором выступили коллективы, представляющие многонациональную палитру края. Это была настоящая изюминка фестиваля, которая привлекла много зрителей, – рассказал «В» председатель Владивостокской татаро-башкирской общественной организации «Дуслык» («Дружба») Тахир Ивашев.

Еще одной изюминкой праздника стали две юрты, татарская и киргизская, куда приглашали всех желающих. Внутри гости могли не только познакомиться с бытом и обычаями этих народов, но и просто отдохнуть.

Активное участие в фестивале помимо организации «Дуслык» приняли общественные объединения «Армяне Приморья», «Белорусы Приморья», Центр корейской культуры из Уссурийска и другие национальные сообщества. По словам Тахира Ивашева, «Хоровод дружбы» еще раз подчеркнул желание народов, проживающих в Приморье, общаться друг с другом, подтвердил интерес жителей и гостей края к знакомству с обычаями и культурой своих соседей и предоставил возможность оценить все лучшее и красивое, что дает нашему региону такое многонациональное разнообразие.