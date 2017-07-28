«Луч» не упал лицом в грязь

Сразившись с командой второго дивизиона

Владивостокский «Луч-Энергия» на минувшей неделе пробился в 1/16 финала Кубка России по футболу – выиграл у команды рангом ниже. И не в ходе игры, а в серии послематчевых пенальти.

Матч на стадии 1/32 финала состоялся 24 августа в Комсомольске-на-Амуре. Соперником была местная «Смена», которая ходит в середняках во втором дивизионе в зоне «Восток». Наша команда прибыла в Город юности всего за полтора часа до игры и прямиком отправилась на стадион «Металлург». Футболисты были уставшие, но это не оправдание для них, а констатация факта. К тому же команда прибыла в неполном составе – в заявке на матч было всего 15 игроков. Всех лидеров клуба главный тренер «Луча» Константин Емельянов приберег для очередной игры чемпионата России по футболу в первой лиге.

Основное и добавленное время голов не принесли. Явно голевых моментов обе команды на поле не создали. А вот в серии пенальти гости оказались удачливее хозяев – 2:3.

Главным героем матча стал вратарь «Луча-Энергии» Егор Шамов. Он отразил два удара подряд. И тем самым принес «тиграм» победу. Хотя начиналась серия неудачно – первый же удар нашего полузащитника Сергея Маляки оказался мимо ворот.

– Мы проделали тяжелый путь до этого матча, толком не готовились, но вышли побеждать, – объяснял после поединка Егор Шамов. – И все прекрасно понимали, что если проиграем команде второй лиги, то хорошего будущего «Лучу» не ждать. Видно было по ребятам, что первые 20 минут дались тяжело. У противника в этом отрезке матча были хорошие шансы выйти вперед, но ничего не получилось. Где-то я выручил, где-то сам соперник не реализовывал свои моменты. В итоге игра была равной. В дополнительное время уже у нас были хорошие моменты для взятия чужих ворот, но нам тоже не удалось забить необходимый гол. В серии пенальти мы начали неудачно, но у меня все равно было чувство, что мы победим. Так и произошло.

На этой стадии кубкового турнира выступали команды первой лиги с полулюбительскими коллективами второго дивизиона. Сильные выезжали к заведомо слабым. Почти все они прошли этот этап. Исключение составила только «Балтика» из Калининграда, уступившая дерзкой команде «Арарат» из Москвы со счетом 2:1. С помощью пенальти в следующий круг также пробились «Кубань» (Краснодар), «Спартак-Нальчик» и «Енисей» (Красноярск). Причем «Енисей» в игре с «Читой» установил рекорд Кубка России, забив по пенальти в ворота забайкальцев восемь мячей и пропустив от них семь.

Согласно регламенту турнира на следующей стадии к борьбе за Кубок России присоединятся клубы премьер-лиги. С кем конкретно предстоит сразиться нашим землякам, станет известно по результатам жеребьевки, которая пройдет сегодня, 29 августа, в Москве. Игра 1/16 финала состоится на поле «Динамо» во Владивостоке.