«Владивосток» исполнит осенние мечты

Не за горами День пожилого человека, который отмечается в России 1 октября. К этому празднику наша газета объявляет новую акцию, в которой, как говорится, соединятся и польза, и удовольствие. Акция под названием «В» исполняет мечты!» ждет своих участников – пожилых жителей Владивостока и всего Приморья, наших читателей.

В чем ее суть? Не секрет, что тем, кто молод, всегда кажется, что старики ничего не понимают, только мешаются. А старики смотрят на молодых и вздыхают: если бы молодость знала, если бы старость могла…

Так давайте с уважением отнесемся к мудрости пожилых людей! И попросим их поделиться советами с молодыми. Самыми простыми – бытовыми, житейскими, а может быть, и философскими, пришедшими с жизненным опытом. Может быть, кто-то расскажет, как сделать самые вкусные в мире блинчики, а кто-то поделится секретом успеха в работе или подскажет, как сохранить семейное счастье. Заметим, что наставления ваши должны быть основаны на вашем же собственном опыте.

Поделитесь советами, дорогие наши читатели почтенного возраста! Но не останавливайтесь на этом. Расскажите в своем письме еще и о своей мечте. А что? Люди мечтают в любом возрасте! Может быть, вы всю жизнь мечтали сводить свою вторую половинку в шикарный ресторан? А может, вам хотелось побывать в мастерской художника? Расскажите о своей мечте. А мы, редакция «В», выберем несколько мечтаний и исполним их. Просто так. К празднику.

А может, про вашу мечту прочтут ваши родные и близкие и тоже захотят помочь ее осуществить? Все бывает.

Мы ждем от вас писем с советами и мечтами по адресу: 690014, Владивосток, Народный проспект, 13, газета «Владивосток», акция «В» исполняет мечты». Электронная почта – news@vladnews.ru.