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Август, 30 среда
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Приморский эксперт: «Ким Чен Ын играет, но не заигрывается» Эксклюзив
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Зарплата приморцев выросла почти до 40 тысяч рублей Эксклюзив
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Выставку «Владивосток – моя история» представят в центре современного искусства «Артэтаж»
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​Эксперты: Строительство парковки на улице Станюковича разрешено законом Эксклюзив
16:59
Тысячи владивокстокцев в конце сентября могут остаться без электричества Видео
16:47
Какой будет погода в Приморье в первые выходные осени?
16:35
Приморский урожай привезут на центральную площадь Владивостока
16:23
Сегодня в Приморье ожидаются первые заморозки
16:10
На сцене Академического театра им.М.Горького покажут «Любовь и голуби» Фото
15:59
Желающих приехать в Приморье становится все меньше Эксклюзив
15:48
Сотрудники полиции проверяют приморские пляжи
15:34
Четверо приморских подростков доигрались на железной дороге
15:23
День знаний отметят в муниципальных библиотеках Владивостока Адреса
15:11
Приморье отметилось в национальном календаре событий из-за насыщенного по мероприятиям сентября
15:00
Как приморцам не прогадать с выбором даров моря?
14:49
В Приморье выберут самый большой и вкусный каравай
14:37
Погода во Владивостоке сегодня потенциально опасна Фото
14:25
Серьезная авария произошла в Приморье Фото
14:13
В сентябре в школах Владивостока пройдут «Уроки доброты» Адреса
14:01
Во Владивостоке запрещается движение судов
13:50
Приморцы определили, где в крае самые лучшие места
13:38
За сутки в Приморье потушили семь пожаров
13:26
Дети из Владивостока научились делать дымковские игрушки
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Новости

«Владивосток» исполнит осенние мечты

Не за горами День пожилого человека, который отмечается в России 1 октября. К этому празднику наша газета объявляет новую акцию, в которой, как говорится, соединятся и польза, и удовольствие. Акция под названием «В» исполняет мечты!» ждет своих участников – пожилых жителей Владивостока и всего Приморья, наших читателей.

В чем ее суть? Не секрет, что тем, кто молод, всегда кажется, что старики ничего не понимают, только мешаются. А старики смотрят на молодых и вздыхают: если бы молодость знала, если бы старость могла…

Так давайте с уважением отнесемся к мудрости пожилых людей! И попросим их поделиться советами с молодыми. Самыми простыми – бытовыми, житейскими, а может быть, и философскими, пришедшими с жизненным опытом. Может быть, кто-то расскажет, как сделать самые вкусные в мире блинчики, а кто-то поделится секретом успеха в работе или подскажет, как сохранить семейное счастье. Заметим, что наставления ваши должны быть основаны на вашем же собственном опыте.

Поделитесь советами, дорогие наши читатели почтенного возраста! Но не останавливайтесь на этом. Расскажите в своем письме еще и о своей мечте. А что? Люди мечтают в любом возрасте! Может быть, вы всю жизнь мечтали сводить свою вторую половинку в шикарный ресторан? А может, вам хотелось побывать в мастерской художника? Расскажите о своей мечте. А мы, редакция «В», выберем несколько мечтаний и исполним их. Просто так. К празднику.

А может, про вашу мечту прочтут ваши родные и близкие и тоже захотят помочь ее осуществить? Все бывает.

Мы ждем от вас писем с советами и мечтами по адресу: 690014, Владивосток, Народный проспект, 13, газета «Владивосток», акция «В» исполняет мечты». Электронная почта – news@vladnews.ru.

Автор : Михаил НЕЩЕДРИН

В этом номере:
Отступать некуда. За нами - завод
Отступать некуда. За нами - завод

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Хурма, пепино и цветы жизни
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«Владивостокская крепость»: девушки стояли плечом к плечу с парнями

Иван Штыль круче всех в 14 раз

Прославленный владивостокский гребец на минувшей неделе завоевал две золотые медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Чехии, где состязались спортсмены 70 стран. Теперь в личной копилке Ивана Штыля 14 чемпионских званий, и это тоже настоящий рекорд.

Караваи, на парад!

Выставка гигантских кроликов, индеек и цесарок, а также состязания караваев пройдут в рамках 21-й выставки-ярмарки «Приморские продукты питания», которая развернется на центральной площади Владивостока с 12 по 13 сентября.

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