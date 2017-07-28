Очень романтично в переулке Поэтическом

Девять улиц и два переулка получили наименования во Владивостоке. Улицы Михаила Щербакова, Николая Матвеева, Николая Асеева, Шкиперская, Адмиральская, Капитанская, Студенческая, Архитектурная, Литературная, а также переулки Поэтический и Живописный теперь есть на острове Русском.
Новые объекты возводятся в районе бухты Новик на острове Русском. Решение дать им названия было принято на очередном заседании комиссии по городской топонимике, после чего они были закреплены специальным постановлением администрации города.
Одни названия увековечивают имена творческих людей, чья работа была связана с Владивостоком: писателя и фотографа Михаила Щербакова, журналиста, писателя, поэта, краеведа, автора первой книги по истории Владивостока Николая Матвеева, поэта и сценариста Николая Асеева. Другие связаны с морской тематикой, всегда актуальной для нашего города, а также с литературой и архитектурой, что отражает деятельность Дальневосточного федерального университета. К слову, несколько наименований были предложены его преподавателями.
Автор : Отдел новостей «В»
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