Выставка гигантских кроликов, индеек и цесарок, а также состязания караваев пройдут в рамках 21-й выставки-ярмарки «Приморские продукты питания», которая развернется на центральной площади Владивостока с 12 по 13 сентября.
Заявки на участие в выставке подали более 60 местных компаний, которые производят мясную, молочную продукцию, хлебобулочные изделия и морепродукты, уточняет краевая пресс-служба.
Один из производителей представит эксклюзивную продукцию – мясо и яйцо индеек, кур, гусей и цесарок, а также живых гусей, индеек и кроликов-гигантов собственной селекции.
Ровно в полдень 12 сентября праздник откроет красочное шествие – традиционный парад караваев и презентация компаний-хлебопеков. Участники парада будут состязаться в номинациях «Самый вкусный каравай», «Самый большой каравай», «Самый юный пекарь», «Самый опытный пекарь».
Всего в рамках выставки-ярмарки пройдут четыре фестивальных проекта, в том числе фестиваль-конкурс народных промыслов и декоративно-прикладного творчества и дальневосточный конкурс детского творчества «Земля в твоих ладошках».
Отметим: ежегодно выставку-ярмарку «Приморские продукты питания» посещают до 10 тысяч человек.
Автор : Отдел новостей «В»
Отступать некуда. За нами - завод
Кто пытается лишить строительную отрасль края стратегического предприятия?
Хурма, пепино и цветы жизни
На наших дачах растет все!
Жанна д’Арк и ее рыцари
«Владивостокская крепость»: девушки стояли плечом к плечу с парнями
Иван Штыль круче всех в 14 раз
Прославленный владивостокский гребец на минувшей неделе завоевал две золотые медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Чехии, где состязались спортсмены 70 стран. Теперь в личной копилке Ивана Штыля 14 чемпионских званий, и это тоже настоящий рекорд.
Караваи, на парад!
Выставка гигантских кроликов, индеек и цесарок, а также состязания караваев пройдут в рамках 21-й выставки-ярмарки «Приморские продукты питания», которая развернется на центральной площади Владивостока с 12 по 13 сентября.