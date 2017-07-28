Караваи, на парад!

Выставка гигантских кроликов, индеек и цесарок, а также состязания караваев пройдут в рамках 21-й выставки-ярмарки «Приморские продукты питания», которая развернется на центральной площади Владивостока с 12 по 13 сентября.

Заявки на участие в выставке подали более 60 местных компаний, которые производят мясную, молочную продукцию, хлебобулочные изделия и морепродукты, уточняет краевая пресс-служба.

Один из производителей представит эксклюзивную продукцию – мясо и яйцо индеек, кур, гусей и цесарок, а также живых гусей, индеек и кроликов-гигантов собственной селекции.

Ровно в полдень 12 сентября праздник откроет красочное шествие – традиционный парад караваев и презентация компаний-хлебопеков. Участники парада будут состязаться в номинациях «Самый вкусный каравай», «Самый большой каравай», «Самый юный пекарь», «Самый опытный пекарь».

Всего в рамках выставки-ярмарки пройдут четыре фестивальных проекта, в том числе фестиваль-конкурс народных промыслов и декоративно-прикладного творчества и дальневосточный конкурс детского творчества «Земля в твоих ладошках».

Отметим: ежегодно выставку-ярмарку «Приморские продукты питания» посещают до 10 тысяч человек.