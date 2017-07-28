Иван Штыль круче всех в 14 раз

Прославленный владивостокский гребец на минувшей неделе завоевал две золотые медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Чехии, где состязались спортсмены 70 стран. Теперь в личной копилке Ивана Штыля 14 чемпионских званий, и это тоже настоящий рекорд.

В самом начале мирового первенства Иван победил на каноэ-двойке на дистанции 500 метров в дуэте с Виктором Мелантьевым. А в последний день соревнований, 27 августа, вместе с напарником по команде Александром Коваленко занял первое место на каноэ-двойке на дистанции 200 метров. Впечатляет и преимущество наших ребят над соперниками: на столь короткой дистанции они показали время 36,088 секунды – это лучший показатель нынешнего сезона.

Благодаря успеху воспитанника приморской школы гребли сборная России завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую награды и заняла третье место в общекомандном зачете (впереди сборные Германии и Венгрии).

Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ, заслуженный мастер спорта Иван Штыль стал 14-кратным чемпионом мира, обойдя по количеству золотых наград легендарного российского гребца Максима Опалева. «В» также напоминает, что Штыль является бронзовым призером Олимпийских игр в Лондоне, девятикратным чемпионом Европы и обладателем Кубка мира.