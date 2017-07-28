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Новости

Да сколько вас, вкусов рамен?

Четыре лучших японских ресторана, специализирующихся на производстве лапши рамен, покажут свои фирменные блюда в столице Приморья.

Как сообщили в генеральном консульстве Японии во Владивостоке, в дни работы ВЭФ, 7 сентября, состоится открытие фестиваля «Владрамен». «Филиалы» ресторанов, собирающих очереди в Японии и за ее пределами, будут работать в нашем городе в течение 40 дней по очереди, 10 дней каждый.

Четыре рамен-ресторана – «Ториген», «Менья Кохаку», «Менья Масамуне», «Коттери рамен наритаке» – представят вкусы, которыми они славятся.

«Ториген» будет угощать посетителей блюдами «Саппоро мисо рамен» (на бульоне из произведенных на Хоккайдо проваренных свиных бедренных костей), «Тори пайтан» (из проваренных целиком куриц, предварительно запеченных в духовке, куриных костей и овощей), «Гекай» (рыбного бульона из нибоси – сваренных и высушенных мелких рыб).

Ресторан «Менья Масамуне» предложит «Премиум сио рамен» – впечатляющий рамен, где на вершине подсоленного рыбного бульона заявляет о себе толсто нарезанное и мягкое мясо тясю.

А в супе от ресторана «Коттери рамен наритаке», по словам специалистов, наилучшим образом ощущается вкус умами свиного сала со спинной части.

Фестиваль «Владрамен» будет проходить в здании по адресу: улица Мордовцева, 3.

Автор : Отдел новостей «В»

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