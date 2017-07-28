Автогладиаторы вызывают на бой

30 сентября впервые в Приморье состоятся автомобильные гонки на выживание в стиле крутых кинобоевиков

Состязаться гладиаторы на четырех колесах будут в пригороде Артема, на площадке Приморского кольца.

Некоторыми секретами и особенностями «АвтоБитвы» – так называется экстремальное автошоу – с корреспондентом «В» поделился генеральный продюсер дальневосточной части проекта Роман Дрибас.

Для тех, кто не в теме, поясним: «АвтоБитва» – мероприятие со стажем и своей историей. Впервые шоу в том формате, в котором его увидят жители Приморского края, состоялось в Казани в сентябре 2013 года. Его отец-основатель – генеральный директор продюсерского центра 3R, кинопродюсер, тренер духовного и личностного роста, актер Рамиль Тазетдинов – личность в Татарстане известная. Почти культовая. Он непременно прилетит во Владивосток посмотреть, как проходит ристалище в самом автомобильном городе России.

Вывести соперника из строя. Устоять самому

Как рассказал «В» Роман Дрибас, гвоздь грядущей шоу-программы – реальный гладиаторский поединок на боевых машинах, подготовленных по специальному техническому регламенту. Судя по фотографиям и видеоматериалам предыдущих представлений в других городах, «АвтоБитва» – зрелище потрясающее и незабываемое.

– В рамках турнира проводится пять отборочных раундов до полной остановки машины. В перерывах – шоу-номера с каскадерскими трюками и горящими машинами. В финале будут состязаться самые крепкие стальные монстры и самые умелые и везучие гладиаторы, – объяснил Роман. – Сверхзадача автобойца – лишить соперника возможности двигаться и в то же время самому остаться на ходу. Победителем станет тот, кто сможет вывести из строя всех соперников и останется на ходу. Уверяю вас, сделать это невероятно трудно. Представьте: машина несется на большой скорости и тебя собирается таранить другой автомобиль, и, возможно, не один. Главное правило шоу – не бить в водительскую дверь соперника. Открою небольшой секрет. Большинство водителей в прошлых боях старались бить автомобили соперников задним ходом, чтобы сохранить в целости свой мотор.

За четыре года «АвтоБитва» стала масштабным общероссийским событием и покорила сердца зрителей всей страны. За это время на автористалище бились за призовые места свыше 100 отечественных команд, было задействовано более 50 спонсоров-партнеров. Шоу посмотрело более 30 тысяч зрителей.

В 2014 году проект выиграл всероссийскую премию Event Awards в номинации «Открытие года». Через год ведущим «АвтоБитвы» стал культовый шоумен и актер Дмитрий Нагиев. Он дал высокую оценку работе организаторов действа. По его словам, это брендовое российское автомотошоу вполне достойно звания международного уровня. А почему бы и нет?

– В этом году ведущими «АвтоБитвы» во Владивостоке будут Александр Ревва и Михаил Галустян. Надеюсь, жителям Приморья не надо объяснять, кто это такие. Наши почетные гости – президент московского байкерского клуба «Ночные волки» Александр Хирург Залдостанов и его сподвижники. Они продемонстрируют свое мотошоу. Кроме того, будет зрелищное пиротехническое шоу. Поэтому хорошее настроение зрителям гарантировано, – заверил Роман Дрибас. – Хочу отметить, что в отличие от других городов, где бои проводились на площадках, покрытых асфальтом, на Примринге «АвтоБитва» состоится на грунтовой арене. Это роднит ее с настоящими автодерби, которые впервые зародились в Америке и проходили именно на грунте.

Я еще не знаю, на каких машинах будут биться спортсмены во Владивостоке, но в Набережных Челнах, например, большинство участников шоу в качестве боевых коней предпочли проверенные временем отечественные автомобили ГАЗ-24 «Волга». И только один боец прикатил на старом «Вольво». Могу лишь предположить, что на Примринге будет доминировать праворульная продукция японского автопрома. Время покажет.

Требуются партнеры и спонсоры

По словам Романа Дрибаса, в данный момент организаторы «АвтоБитвы» в Приморье находятся в поиске партнеров и спонсоров шоу, готовых предоставить для сражения бросовые автомобили. При этом неважно, как выглядит кузов, главное, чтобы двигатель работал и машина могла двигаться самостоятельно. Автомобиль может быть оформлен или брендирован по желанию гонщика или компании, которая выставляет ее на бои. Взамен на свою щедрость спонсоры и партнеры будут активно рекламироваться в СМИ и непосредственно во время «АвтоБитвы».

Всего необходимо найти восемь автомобилей, шесть – для приезжих пилотов и два – для местных. Которых, кстати, тоже еще предстоит отыскать. Как и автосервисы, которые смогли бы подготовить «боевые колесницы» в соответствии с техническим регламентом шоу.

Его требования несложны. Во-первых, к боям допускаются серийные легковые автомобили с приводом на одну ось, с паспортным весом не свыше 2000 кг и объемом двигателя не более 4000 куб. см. Во-вторых, «боевые» автомобили должны иметь закрытый кузов с твердой крышей и заводской клиренс. Занижение и поднятие подвески запрещено. Возможно изменение компоновки автомобиля с заменой агрегатов, но не выходящих за габариты стандартного кузова. Кроме того, двери, крылья, крышка багажника, капот и крыша должны сохранять внешнюю форму базового автомобиля.

Как видим, ничего сложного здесь нет. Более подробно о техническом регламенте автомобилей для «АвтоБитвы» можно узнать у организаторов шоу.

Остается добавить, что главный приз «АвтоБитвы» предположительно 100 тысяч рублей. Почему предположительно? Потому что Гран-при в денежном эквиваленте может быть и значительнее.

Телефоны для желающих участвовать в «АвтоБитве»:

8-914-792-48-07, 8 (423) 272-48-07.

Прямая речь

Рамиль Тазетдинов:

– Проект шоу «АвтоБитва» – уникальное явление для современной молодежной субкультуры, с огромным творческим и бизнес-потенциалом. Это увлекательное путешествие в мир автоэкстрима, драйва и азарта. Мероприятие вносит свой вклад в развитие молодежного экстремального автоспорта. Принимая участие в таких соревнованиях, молодежь может свой адреналин оставить на шоу, а на дорогах вести себя прилично, соблюдая правила.

Дмитрий Нагиев:

– Спасибо большое создателям шоу за то, что подняли такую махину! В свое время я тоже выиграл две гонки на выживание, поэтому не понаслышке знаю, что такое экстрим. «АвтоБитва» – это страсти, это рев моторов. Мне нравится, что происходит на арене. Согласитесь, ведь это по-настоящему зрелищно! Думаю, что «АвтоБитва» должна проводиться в России постоянно.

Макс Баруздин

Cудья «АвтоБитвы», мастер спорта по пауэрлифтингу, обладатель пяти национальных силовых рекордов, занесенных в Книгу рекордов России:

– Что такое «АвтоБитва»? Это представление масштабного формата, включающее в себя все то, что должно быть в хорошем спортивном шоу: драйв, адреналин, свет, рев двигателей, огонь, пиротехнику, дым, мощь автомобилей. Но главное – это дух соперничества отлично подготовленных профессиональных спортсменов, которые вне ринга – друзья, соратники и коллеги.



