Необходимо быть нужными друг другу…

Вера Глаголева всю свою жизнь верила, что главное – это любовь

Веру Глаголеву даже в день 60-летия называли девочкой-подростком с мудрыми глазами. «Сила слабых» – это про великих женщин, это про Глаголеву. Она играла героинь, которых хотелось защитить от бед, злых людей и нелюбви. А в жизни спешила всем на помощь и дарила любовь. И снимала фильмы только о любви. Потому что считала ее главным даром, достойным внимания художника и творца.

На ее фильм «Две женщины», снятый по мотивам пьесы Тургенева «Месяц в деревне», пришли люди, у которых есть душа и сердце, которым дорога русская классика. Глаголева снимала для них. После сеанса было много вопросов от зрителей, они благодарили режиссера и актеров за глоток чистого воздуха – настолько светлой получилась картина. «В планах снять еще один фильм о любви, потому что любовь всегда дар, даже если в какой-то момент приносит боль, – сказала тогда Вера Витальевна. – Соберемся с силами и начнем».

Никто, кроме самых близких, не знал о ее тяжелой болезни. И она действительно собрала все свои силы. И ушла, лишь немного недосняв новый фильм. Конечно же, зрители его увидят, работу завершат коллеги. Вера Глаголева успела рассказать о любви…

Последняя встреча

Известие о том, что Веры Глаголевой не стало, было шоком. Всего два месяца назад мы снимали ее на красной дорожке Московского международного кинофестиваля. Она была там с младшей дочерью Анастасией Шубской. Настя готовилась к свадьбе с прославленным хоккеистом Александром Овечкиным, уже через месяц они торжественно отметили это событие. Вера Витальевна вместе со всеми веселилась на этом празднике, и никому даже в голову не могло прийти, что через считаные дни ее не станет.

Правда, еще в мае мелькнуло сообщение, что актриса серьезно больна. Но она опровергла эту информацию.

– Я сейчас работаю над фильмом «Глиняная яма», – поясняла Глаголева. – У меня все в полном порядке.

К сожалению, это оказалось неправдой. Но картина, которую она не успела завершить, все же выйдет на экраны. Продюсер Наталья Иванова на церемонии прощания с режиссером заверила, что съемочная группа закончит работу, которая почти готова. И последняя картина Веры Глаголевой дойдет до зрителей, ради которых она жила и творила до последней секунды.

Закономерная случайность

Я хорошо помню нашу первую встречу с Верой Глаголевой. Это было перед выходом на экраны ее фильма «Одна война». В центре сюжета – истории женщин, дети которых были рождены от немецких оккупантов. Наше знакомство началось с просмотра этого фильма. Потом в интервью она призналась, что многое в ее жизни – закономерная случайность.

– Я пришла на «Мосфильм» с подругой на закрытый показ одного из фильмов, – рассказала Вера Витальевна. – Я тогда только окончила школу, ни о какой карьере актрисы не думала, всерьез увлекалась спортом, стрельбой из лука. И случайно встретилась на «Мосфильме» с Родионом Нахапетовым. Он мне предложил попробовать себя в его киноленте «На край света». И жизнь пошла в совершенно другую сторону: началась карьера в кино, я вышла замуж за Родиона (они были вместе 12 лет, у Веры от этого брака две дочери, Мария и Анна). Со вторым мужем, Кириллом Шубским, я тоже познакомилась случайно на одном из кинофестивалей (в этом браке родилась младшая дочь Анастасия). Вот так все в моей жизни и происходит: я не рвусь куда-то, не стараюсь чего-то добиться – все происходит само. Это и есть в моем понимании закономерная случайность…

Как подсказывает сердце

Вера Глаголева была счастливой мамой трех красавиц дочерей и бабушкой троих внуков. Старшая дочь, Анна Нахапетова, – балерина, танцует в Большом театре, воспитывает 10-летнюю дочь Полину. У средней, Марии Нахапетовой, двое сыновей: 10-летний Кирилл и 5-летний Мирон. Анастасия окончила продюсерский факультет ВГИКа.

Анна на своей странице в соцсети написала трогательное письмо ушедшей маме: «Ты была всем для меня! Все мои 38 лет мы были рядом, мы созванивались по десять раз на день, и это была наша жизнь. Ты знала все про нас: кто, где и как. Мы даже никогда не ссорились по-настоящему, мы жили все эти годы рядом, и это было самым большим счастьем – всегда ощущать себя рядом с тобой маленькой девочкой. Ты всегда была нашей поддержкой и опорой. Ты слишком рано нас оставила, несправедливо рано! У нас столько было планов, ты так много могла еще сделать, так много… Ты дарила людям любовь и красоту, тебя нельзя было не любить, ты излучала свет! Ты всегда говорила: «Я плохая бабушка», но ты была лучшей бабушкой и самой лучшей мамой! Душат слезы и невозможно дышать. Наша жизнь разделилась на до и после…».

В том нашем интервью Вера Глаголева рассказала о воспитании дочерей.

– Надо быть им подругой – это самое главное. Стараться понять, а не наседать, не давить. Всегда нужно выслушать то, что человек хочет сказать… Сейчас почему-то опровергают теорию воспитания Бенджамина Спока. Но у него, по моему мнению, замечательные книжки. Мне они помогли: он очень точно знает психологию ребенка. А сейчас какие-то новые веяния… Как мне кажется, нужно поступать так, как подсказывает твое сердце. Какие-то основы, конечно, надо знать, но нужно идти от особенностей ребенка. Для того чтобы быть счастливой семьей, нет специальных правил. В каждой семье – свое. Где-то мужчина хочет подчиняться женщине, а где-то он глава семьи, что, собственно, и правильно. Поэтому рецептов никаких нет. Просто необходимо быть нужными друг другу…

Она была мудрой женщиной и так много могла нам сказать. Но самое важное сказать она все же успела: главное на земле – это любовь.