Жанна д’Арк и ее рыцари

«Владивостокская крепость»: девушки стояли плечом к плечу с парнями

Фестиваль «Владивостокская крепость» собрал сотни поклонников рыцарской эпохи

Минувшие выходные в приморской столице прошли под знаменами фестиваля «Владивостокская крепость». Два дня на форте Поспелова парни и даже девушки состязались во владении мечом и в прочности доспехов, а также воспроизводили эпизоды Второй мировой войны.

Организаторами фестиваля уже традиционно выступили администрация Владивостока, клуб исторической реконструкции «Гарнизон» и военно-исторический клуб «Первый Дальневосточный фронт».

– Наш фестиваль – это по-настоящему яркое и зрелищное событие, – сказал, приветствуя собравшихся директор муниципального учреждения «Дом культуры «Владивосток» Алексей Скуридин. – Более 150 реконструкторов со всего Дальнего Востока сделали все для того, чтобы мы погрузились в Средневековье, побывали в полевых лагерях Гражданской и Второй мировой войн.

Напомним, что фестиваль исторической реконструкции «Владивостокская крепость» состоялся уже второй раз. Он проводится накануне дня рождения Владивостокской крепости, который отмечается 30 августа, на форте Поспелова. Решение об этом было принято на заседании совета по культуре и искусству при главе Владивостока под председательством Игоря Пушкарева в 2015 году.

Стенка на стенку по-рыцарски

Один из самых зрелищных турниров организаторы представили на самом старте. Это бугурты – массовые сражения, когда команды-соперники сходятся на поле сначала 20 на 20 человек, а потом 15 на 15. Бой не ограничен по времени и заканчивается, лишь когда у одной из сторон повержены все воины.

На ристалище сошлись реконструкторы, представлявшие исторические клубы всего региона. География фестиваля велика: Магадан, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Артем, Уссурийск, Большой Камень. И Владивосток, конечно. Глядя на то, как яростно рыцари не только наносили, но и принимали удары мечей и алебард, становилось понятно: для них это дело серьезное.

– Чувствуется, что все команды основательно готовились к фестивалю, продумали стратегию бугуртов и одиночных боев, проводили спарринги и тренировки, – подчеркнул представитель клуба «Гарнизон» Павел Бурлаков.

В рамках фестиваля впервые в этом году состоялся турнир по историческим средневековым боям в рамках международной лиги HMB – Международной ассоциации исторических средневековых боев. Турнир получил статус отборочного по Дальнему Востоку: команда-победитель (а ею стала сборная Южно-Сахалинска и Комсомольска-на-Амуре «Скиф») отправится в Санкт-Петербург, где будет бороться за право представлять в дальнейшем Россию на международных турнирах.

Бугурты – дело семейное

За битвами мужчин в рыцарском облачении с волнением следили их жены и подруги. Каждый удар, полученный любимыми, отзывался болью в женских сердцах. Тем более что многим дамам после турнира придется чинить доспехи: заменять чешуйки на латах, чистить их от ржавчины, распрямлять вмятины и т.д.

Александр Казаков, по мнению его жены Любови Храмовской, один из лучших дальневосточных бойцов.

– Сейчас у него доспех бригантина, то есть металл, спрятанный под шерсть. А до этого был ламеллярный – чешуйчатый доспех. Срубили какой-нибудь ремешок в бою – и надо все переделывать. Заржавела пластинка – требуется полная расшнуровка. Пальцы вечно ободраны, – рассказала Любовь. Но тут же призналась, что совсем не ропщет.

Что интересно, девушки приехали на фестиваль не только в качестве зрителей и группы поддержки, но и в качестве полноправных воинов. Несколько дам вышли на поле, чтобы биться плечом к плечу с мужчинами.

– Исторической реконструкцией я занялась 15 лет назад, когда мне было 14 лет. Просто решила, что хочу сражаться на мечах в красивых металлических доспехах, – рассказала Ирина Сигур, руководитель клуба исторической реконструкции «Рось» из Хабаровска, приехавшая на фестиваль вместе с мужем и сыном. – Здесь я билась в дружеских бугуртах и участвовала в профессиональном поединке. Девушки, конечно, этим занимаются реже: только доспехи весят 30 кило. Но если интересно, почему бы и нет?

Кстати, в номинации «Профессиональный бой» Ирина Сигур сражалась с Ксенией Кикоть из владивостокского клуба «Гарнизон». Наша Жанна д’Арк победила хабаровчанку.

И политрук почти как настоящий

О бессмертном подвиге солдат Второй мировой войны напомнила реконструкция одного из боев Маньчжурской операции, проведенной с 9 августа по 2 сентября 1945 года. В битве участвовали солдаты в советской и японской форме того времени. Пушка, пулеметы, винтовки и мотоцикл времен Второй мировой, автоматные очереди и взрывы снарядов – все это заставило зрителей сопереживать и искренне радоваться победе наших.

Впервые в этом году участие в фестивале приняли реконструкторы из Японии.

– Мы всегда рады участвовать в таких мероприятиях, – отметили гости. – Наша форма японской армии образца 1940-х годов всегда готова. Гимнастерки, брюки и оружие – оригинальные, современная только обувь.

Вниманию гостей фестиваля также был представлен ряд интерактивных площадок. Например, представители военно-исторического клуба «Первый Дальневосточный фронт» развернули полевой лагерь Красной армии. Он выглядел очень натуралистично: старые палатки, самовар, железные чашки и ложки, солдаты на привале и даже политрук с суровым взглядом.

А военно-исторический клуб «Приморский бастион» из Большого Камня представил полевой лагерь эпохи Гражданской войны: бытовые палатки, оружие и галантный белогвардейский офицер, угощавший ухой, приготовленной в полевой кухне.

В оружейной можно было увидеть латы и мечи, в лучном и стрелковом тире гости проверяли свою меткость. Поклонникам фотосессий пришлась по душе площадка «Средневековая пыточная»: мрачные каменные своды, зловещий палач, виселица, кандалы и дыба. Других заинтересовали мастер-классы по плетению, ткачеству, кузнечному делу. Особую атмосферу происходившему придавали старинная музыка и аромат блюд в таверне, приготовленных по старинным рецептам.

– Мы приехали на фестиваль всей семьей, – рассказала Дарина Иванова. – Наши мальчики обожают рыцарей, а мы с девочками побродили по средневековой ярмарке, купили красивые кулоны и сделали сотню фотографий. Это замечательный фестиваль!