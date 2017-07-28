Отступать некуда. За нами - завод

Кто пытается лишить строительную отрасль края стратегического предприятия?

Работники Владивостокского бутощебеночного завода вышли на защиту своего предприятия

Санкционированный митинг против лишения завода лицензии на добычу полезных ископаемых состоялся в минувший понедельник в парке Минного городка. Его цель – привлечь внимание общественности, прессы, гаранта Конституции РФ в Приморском крае, а также главы государства к скандальной ситуации, сложившейся вокруг АО «Владивостокский бутощебеночный завод» (ВБЩЗ) за последние два года.

«АО «ВБЩЗ» за последние 5 лет заплатило налогов более 1 млрд рублей. Только в 2016 году уплачено налогов почти 112 млн рублей и выплачено заработной платы работникам (за вычетом налогов) более 61 млн рублей»

«Те, кто пытается приостановить лицензию ВБЩЗ, не понимают значимости этого предприятия для экономики Приморья»

«Мы хотим работать на любимом заводе», «Дайте возможность кормить детей», «Перестаньте кошмарить завод», «Мы честные налогоплательщики», «Завод должен жить», «Лишимся работы – умрем с голоду» – с такими многоговорящими лозунгами пришли работники ВБЩЗ на акцию протеста. На некоторых транспарантах цитаты из выступлений президента России Владимира Путина: «Проверки бизнеса длятся бесконечно долго. Это надо прекратить», «Административное давление на бизнес избыточно».

По приблизительным подсчетам, на митинг пришло около сотни человек. Могло бы прийти в два раза больше, но завод пока работает, поэтому технологический процесс останавливать нельзя. Поддержать участников акции прибыли представители смежных организаций, с которыми у завода многолетние крепкие экономические связи. Например, компании «Трилитон».

Как рассказал технический директор ВБЩЗ Василий Иванов, камень преткновения для предприятия, из-за которого и собрались митингующие, – это возможное аннулирование лицензии на добычу природного камня андезита. Лицензия может быть приостановлена департаментом природных ресурсов администрации Приморского края. Как следствие, встанет завод, без работы останутся более 200 человек, у которых семьи, кредиты, ипотеки, надежды на будущее.

– Лицензию на добычу андезита мы получили еще в 1996 году, в 2014 году она была продлена до 2034 года. И мы могли бы работать и дальше. Но в конце 2014 года департамент возглавил Александр Коршенко, и с 2015 года нас буквально затерроризировали внеплановыми проверками. За два года было шесть проверок! Четыре проверки Роспотребнадзора и Росприроднадзора предприятие прошло успешно. У проверяющих не было к нам замечаний. Но департамент природных ресурсов постоянно находит какие-то несоответствия в нашей работе, из-за чего лицензия может быть приостановлена, – возмущается Василий Иванов.

Всех продали, а мы выстояли

Если вспомнить историю, то Владивостокский бутощебеночный завод, зародившийся в 1954 году, одно из немногих предприятий Владивостока, пережившее и лихие годы перестройки, и распад Советского Союза и не разорившееся во время экономического кризиса в конце 90-х годов. Все эти годы предприятие не стояло на месте, а планомерно развивалось, обеспечивало и обеспечивает работой людей, наращивало объемы выпущенной продукции, поставляя щебень различной фракции на стройки края, на ремонт дорог и, что немаловажно, стабильно выплачивая налоги.

Можно сказать, что на щебне, произведенном ВБЩЗ за шесть с лишним десятилетий, стоит весь Большой Владивосток. Это жилые дома, офисные здания, корпуса производственных предприятий и социальных учреждений, дороги. Пилоны моста на остров Русский тоже стоят на отсыпке из бутового камня, добытого в карьере ВБЩЗ. А это астрономические объемы. В 2015 году по заказу Министерства обороны РФ завод готовил щебень для строительства пирса во Владивостоке в бухте Малый Улисс для швартовки десантных кораблей-вертолетоносцев типа «Мистраль». Но в бизнес вмешалась политика, и строительство пирса отложили до лучших времен. Щебень, производимый заводом, поставляется на Сахалин и Камчатку в полуторатонных мешках. Есть интерес к продукции ВБЩЗ и у японцев. То есть планов у руководства и коллектива предприятия было громадье, но, похоже, не всем эти планы пришлись по душе.

Что хотят проверяющие? И сами не знают…

Слухи о возможной приостановке действия лицензии на добычу природного камня в карьере, принадлежащем АО «Владивостокский бутощебеночный завод», лихорадят коллектив предприятия с 2015 года, с момента внеплановой выездной проверки департаментом природных ресурсов. За первой проверкой последовала вторая, затем третья. И после каждой ревизоры выдавали руководству завода грозные предписания за подписью главы департамента Александра Коршенко. Смысл этих посланий, написанных будто под копирку, сводился к одному: якобы предприятие работает с нарушениями существующих норм и требований технических условий. Как следствие – лишить АО «ВБЩЗ» лицензии на добычу природного камня, что соответствует закрытию карьера. В данный момент в силе приказ департамента на приостановление действия лицензии, изданный еще два года назад. Завод попытался оспорить его в суде, но служитель Фемиды не услышала производственников. Не исключено, что не разобравшись в ситуации…

– Наш завод много лет благополучно работал по технической документации, разработанной в Санкт-Петербурге ОАО «Гипронеруд». Этот проектный институт был основан в 1948 году Постановлением Совета министров СССР. Питерцы почти 70 лет проектируют крупные современные дробильно-сортировочные заводы и гравийно-сортировочные заводы с карьерами. Проектные разработки ОАО «Гипронеруд» внедрены и успешно внедряются не только в России, но и на постсоветском пространстве. И только департамент природных ресурсов администрации Приморского края эту документацию не признает. При этом ничего вразумительного специалисты департамента сказать не могут даже разработчикам проекта, когда те напрямую спрашивают по телефону, что им не нравится в проекте. Мы неоднократно пытались переговорить по этому поводу с господином Коршенко, но он категорически не хочет нас принимать, – говорит технический директор ВБЩЗ.

По словам Василия Иванова, проектная документация, разработанная ОАО «Гипронеруд» для ВБЩЗ, в 2013 году была согласована с комитетом по геологии и использованию недр Приморского края (Примгеолком). Но в 2014 году сферу деятельности Примгеолкома сузили, оставив ему только серьезные полезные ископаемые, а общераспространенные природные ресурсы, тот же строительный камень, передали департаменту природных ресурсов Приморского края. И в этом же году департамент возглавил Александр Коршенко, отчего-то невзлюбивший Владивостокский бутощебеночный завод. После чего у предприятия начались проблемы, о которых мы уже рассказывали.

Кроме того, департамент природных ресурсов многократно упрекал Владивостокский бутощебеночный завод в якобы нарушении экологии. Мол, добыча полезных ископаемых открытым способом производится в центре города, что недопустимо.

Но территория, где более полувека базируется ВБЩЗ и прилегающий к нему карьер, отнюдь не центр города. Это улица Выселковая, что недалеко от Рудневского моста. Ближайший жилой микрорайон на улице Карьерной расположен в 400 метрах от месторождения андезита. И то за сопкой, густо заросшей деревьями лиственных пород. Иногда в карьере происходят взрывные работы, но проверки на сейсмичность показали, что нарушений в этом плане здесь нет. Как и по запыленности.

Просим помощи у президента РФ

По единодушному мнению участников митинга, закрытие ВБЩЗ не только лишит стройки Владивостока качественного и недорогого щебня, но и поломает судьбы членов заводского коллектива, который формировался десятилетиями. В последние годы, кстати, когда страну лихорадило от очередного экономического кризиса, на заводе была стабильность во всех отношениях. Работники регулярно и в срок получали заработную плату и даже премиальные.

– Я работала на двух предприятиях, но вернулась на бутощебенку. Все видят, что завод работает стабильно, кризисы на нас не отразились, наша продукция всегда востребована. Люди распрямили плечи и смогли оформить ипотеку на жилье. Но недолго мы радовались – сейчас нас пытаются лишить работы. И мне очень прискорбно, что наш коллектив столкнулся с такой проблемой. Я хотела бы обратиться к краевым властям и сказать: мы – обычные люди, жители Приморья. И не заслуживаем такого отношения. Мы любим свой завод. Если у нас его заберут, то я думаю, что это будет трагедией для многих из нас, – говорит начальник административно-хозяйственного отдела Ольга Потапова.

С ней солидарен механик ВБЩЗ Вадим Зайниев:

– От лица всех работников бутощебеночного завода мы хотим обратиться к полномочному представителю президента России по Дальневосточному федеральному округу Юрию Трутневу и президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в данном инциденте и остановить этот беспредел. Прискорбно, что сложилась такая ситуация с заводом, который всегда работал стабильно. Хотелось, чтобы руководство края и страны услышало наш призыв и нам дали возможность спокойно работать.

Сергей Коваленко, слесарь пятого разряда, без малого 8 лет работает на ВБЩЗ. По его словам, за эти годы никогда не было такого пристального, даже въедливого контроля за предприятием со стороны департамента природных ресурсов, как за последние два года. Будто проверяющие чего-то ищут, но никак не могут найти. «Рыщут, как голодные волки, поэтому не успокаиваются».

– Коллектив на заводе относительно молодой, большинство – приезжие из других районов края. Потому как трудоустроиться в глубинке практически невозможно. Особенно зимой. А зима уже через три месяца. Можно уехать куда-нибудь на заработки, уйти в моря. Но сколько было случаев, когда на фирмах приезжих обманывали и не платили зарплату. А здесь аванс и зарплата вовремя. И премию частенько дают за хорошую работу. Опять же иногородним предоставляется общежитие, – говорит Сергей. – Как работаем? Посменно, три дня отработал – три отдыхаешь дома. Это очень удобно. Не успеваешь соскучиться по родным. У всех есть семьи, дети, кредиты, у многих ипотека. Люди устраивались на завод, надеялись на стабильность. А сейчас поговаривают, что предприятие хотят закрыть. И куда мы пойдем? Никто не может сказать, что нам делать и что будет через неделю, через месяц. Мы хотим и можем работать, но нам мешают. Причем целенаправленно, это видно невооруженным глазом.

– Наши семьи много потеряют, если завод закроется, – негодует Светлана Беленкова, главный технолог завода. – Конечно, наши специалисты найдут новые рабочие места. Но город уже не найдет ни такого щебня, ни такой скалы. Дороги и дома будут строиться из другого материала, и это будет совсем не то качество, которое дает наш завод, поскольку технологии отработаны годами, все проекты до недавнего времени принимались без проблем. Но вот уже два года мы постоянно переживаем: что будет с заводом и с нами? Нас уже замучили проверками. Пусть скажут, что им еще нужно. Петербургский институт, который на всю Россию делает проекты, во Владивостоке почему-то не признают! Если закроется завод, из чего мы будем строить дома, дороги, которые мы ждем? Наши дети подрастают, где они будут жить? В хрущевках? Надо возводить новые дома. А строить не из чего. Конечно, можно везти щебень из Сибирцево, из Заводского. Но эти карьеры не справятся с объемами. Владивосток – город большой. Надо, чтобы на него работало много заводов. Сегодня наш щебень, наш песок, наши материалы идут в строительство. Закрытие завода будет большим уроном для строительной отрасли края. Даже огромным. Все сметы, сделанные на расчетах использования нашего щебня, полетят в мусорную корзину. Не достроятся дома, объекты соцкультбыта, дороги до осени не достроятся. Где строители будут брать материал? Надо об этом задуматься. Нельзя закрывать завод. И надо разобраться, кому выгодно его закрытие.

Необходимо добавить, что о своей беде работники ВБЩЗ уже написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину и полпреду в ДВ федеральном округе Юрию Трутневу. Проблема, с которой столкнулись авторы послания, особенно актуальна после неоднократных выступлений Владимира Путина, призывающего госорганы не давить чрезмерно на бизнес. Не так давно Юрий Трутнев, выступая на заседании совместной коллегии Минвостокразвития и Генеральной прокуратуры РФ, заявил, что ситуация с госконтролем в Приморье фактически угрожает развитию бизнеса. Похоже, что руководитель департамента природных ресурсов администрации Приморского края Александр Коршенко их не слышал. Или слышал, но пропустил мимо ушей.

Из всего сказанного на митинге вывод однозначный: люди, пытающиеся лишить лицензии Владивостокский бутощебеночный завод, не понимают значимости этого предприятия – как для строительной отрасли Владивостока, так и для экономики Приморья в целом. Или, наоборот, что хуже всего, делают это целенаправленно. Как заклятые враги. Вопреки призывам президента РФ прекратить кошмарить бизнес.

Кто от этого выиграет?

По мнению Эльмиры Шариповой, инженера-технолога компании «Трилитон», присутствующей на митинге, от закрытия Владивостокского бутощебеночного завода пострадает вся строительная индустрия Приморского края.

– Мы – смежники – работаем с продукцией этого предприятия много лет. Какого качества завод выпускает щебень, уже давно всем известно. Отменного! Подобного качества не дает ни одно аналогичное предприятие в крае. К примеру, у щебня, выпускаемого ВБЩЗ, очень высокое качество, дробимость и повышенная морозостойкость до 300 циклов. Все, что строится на базе этого щебня, получается долговечным. У щебня других карьеров этот показатель не более сотни. Если уйдет с рынка это предприятие, смежники, конечно, не закроются, но будут вынуждены искать щебень в других карьерах. Это значит, что к конечному продукту мы будем плюсовать логистику. Что неизбежно скажется на удорожании. Допустим, тонна песка отсева дробления на ВБЩЗ стоит 150 рублей, доставка этого песка из Артема добавит 700 рублей. Конечный продукт будет стоить уже 850 рублей. Думаю, что для строителей, которые участвуют в тендерах и считают каждую копейку, это очень большая накладка. В результате закрытия бутощебеночного завода во Владивостоке пострадают все строительные организации, так или иначе связанные со строительным материалом. Бетон, асфальт и другие материалы будут иметь другую, более высокую цену. И кто от этого выиграет?

Можно, конечно, возить щебень во Владивосток из карьеров, действующих в других районах края. Но, во-первых, это экономически невыгодно. Во-вторых, как уже известно, привозной щебень будет более низкого качества, чем разрабатываемый в карьере ВБЩЗ. И это не реклама продукции ВБЩЗ, а объективная реальность, проверенная десятилетиями.

– Больше половины стоимости готового щебня – это транспортная составляющая. Так, щебень добывают в Сибирцево, а ближайший карьер недавно открылся в поселке Заводском. На сегодняшний день цены у них адекватные нашим. По крайней мере, так они заявляют. Но это только замануха для клиента. Как мне известно, к карьеру в Заводском привязаны люди, заинтересованные в закрытии нашего карьера. Есть подозрение, что идет целенаправленное отжимание бизнеса у нынешних владельцев предприятия, – рассказала «В» Дина Кузнецова, начальник планово-экономического отдела ВБЩЗ. – На сколько лет хватит месторождения андезита? Да, Южный участок мы уже отработали, но у нас есть еще Северный. А там запасов камня намного больше. Работы хватит нашим потомкам.

Остается добавить, что на акции протеста в парке Минного городка неоднократно упоминался карьер, недавно открывшийся недалеко от поселка Заводского. Хозяин месторождения природного камня – ООО «Карьер Северный». Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц, среди его учредителей значится Александр Пальчиков. И он же входит в состав учредителей ООО «Экотранссервис».

Как выяснил «В», в списке учредителей ООО «Экотранссервис» Екатерина Коршенко, родная дочь Александра Коршенко. И у новоявленного карьера нет проблем с чиновниками из департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Приморского края. Но не нам делать выводы из этой семейно-коммерческой связки, на то есть иные, более компетентные инстанции. Поэтому продолжение следует.

Комментарий специалиста

Валентин Аникеев, научный консультант ФГУП «Российский государственный институт градостроительства и инвестиционного развития», профессор, член-корреспондент РААСН:

– Запасы андезита, который разрабатывается в карьере бутощебеночного завода, остались мизерные. Они просят дать им там же еще участок, чтобы добрать запасы камня. В принципе это возможно. Добирать месторождение надо. Потому что это невозобновляемое полезное ископаемое. Но, с другой стороны, быть или не быть Владивостокскому бутощебеночному заводу – вопрос непростой. Ответ на него имеет два направления: либо продолжать разрабатывать карьер, либо консервация предприятия. И отвечать должны профессионалы – на хорошем техническом и экономическом уровне. Необходимо, чтобы проблему внимательно рассмотрела комиссия, куда вошли бы горняки, военные, экологи, все заинтересованные организации. И когда будет сделан сводный анализ, тогда будет понятно, по какому пути целесообразнее двигаться. Либо мы уступим экологии и продолжим экономически выгодную и нужную для благоустройства города добычу природного камня и переработку его в щебень, либо будем возить его из других районов края и даже из-под Хабаровска. Там есть огромное месторождение. Но будет ли это целесообразно? Сказать трудно. Я повторю, что эти вопросы требуют внимательной профессиональной, взвешенной экономической и экологической проработки. К сожалению, у нас этим делом никто не занимается. У нас начальство по наитию ляпнет что-нибудь, даст какую-нибудь дурацкую команду – и все бегут эту команду исполнять непрофессионально. А потом затылки чешем. Таких примеров миллион.



