Хурма, пепино и цветы жизни

На наших дачах растет все!

Традиционный городской конкурс среди садоводов открыл много новых позитивных тенденций

Едешь нынче по дачам и не устаешь удивляться, как много здесь стало детских площадок. Повсюду песочницы, грибочки, качели-карусели. Их обустраивают и сами садоводы на своих шести сотках, и садоводческие товарищества на земле общего пользования, выделяя для этого удобные места.

А все потому, что в дачных поселках заметно прибавилось детворы. Молодые семьи активно обзаводятся дачной недвижимостью и при этом стараются, чтобы у детей была возможность поиграть на свежем воздухе, побегать по чистой зеленой травке, заняться чем-то полезным.

Это только одна из сегодняшних дачных примет, которую отметили члены комиссии садоводческого конкурса, в шестой раз объявленного городской администрацией совместно с Союзом садоводов Владивостока. Последние две недели комиссия колесила по дачам, не только присматриваясь к отдельным участкам, но и анализируя произошедшие изменения в дачном хозяйстве в целом.

А вечером – дискотека!

Еще одна современная примета: на территорию многих СНТ теперь чужой машине въехать не получится. Дело не только в шлагбаумах. Технический прогресс в дачном хозяйстве не стоит на месте: устанавливается видеонаблюдение, могут даже считываться номера машин. Поэтому охрана держит ситуацию под контролем.

Но нашу комиссию везде гостеприимно встречали лично председатели дачных товариществ. Кто-то из них лихо прикатил на мокике, а кто-то удивил тем, что первым делом поделился планами проведения… дискотек. Хотя чему тут удивляться? Молодому энергичному человеку даже в роли руководителя СНТ степенность не очень-то к лицу. А что касается проблем, связанных с организацией досуга молодежи, то именно это ему ближе всего.

– Можно только порадоваться, что среди молодежи находятся смельчаки, готовые взяться за ответственную и сложную работу председателя садоводческого товарищества, – говорит председатель конкурсной комиссии начальник управления исполнения программ по поддержке населения администрации Владивостока Андрей Вишня. – Хотелось бы поблагодарить их за это. А также сказать спасибо тем опытным председателям, которые уже по многу лет посвящают общественным делам практически все свое время, зачастую несут моральные издержки (не всегда отношения внутри товарищества складываются лояльные и дружественные), но не бросают свое детище на произвол судьбы.

Мы признательны также всем садоводам, поддержавшим идею конкурса. Не каждый готов хвалиться успехами (а именно так некоторые оценивают участие в этом состязании). Но как тогда дачникам перенимать друг у друга опыт, делиться своими наработками? За годы проведения конкурса он стал хорошей школой, своего рода мастер-классом по ландшафтному дизайну, садоводству, огородничеству, цветоводству, позволил его участникам поделиться с другими садоводами передовыми приемами обустройства садового участка.

На улице Земляничной

На детской площадке в СНТ «Искра-1» мы познакомились с юными дачниками. Поинтересовались: «Не скучно на даче?» «Нет, мы тут постоянно играем», – кричит детвора в ответ. Представьте, что на площадке есть библиотека, небольшое помещение с игрушками и даже свой «контактный зоопарк», точнее, птичник с курочками. Для некоторых городских детей это такая же невидаль, как попугаи или лебеди.

Несколько семей живут в дачном поселке постоянно, и тенденция такова, что их количество будет расти.

– Это относится не только к нашему товариществу, но и ко многим другим, – поясняет председатель «Искры-1» Сергей Морозов. – А потому дачным поселкам, как и населенным пунктам, нужны хорошие дороги и вся необходимая инфраструктура. К примеру, мы уже сделали уличное освещение и не считаем это роскошью. Жить на даче – не значит жить в глуши.

Примеров, когда дача помогает решить квартирный вопрос, стало много после того, как появилась возможность прописаться в СНТ. Сейчас дачным улицам повсеместно присваиваются названия: Земляничная, Вишневая, Яблочная… Иногда названия связаны с историей здешних мест или летописью самого дачного общества. Есть примеры, когда улицы носят имя первого председателя или знаменитого садовода.

– Но какая прописка, если нет света и к даче ни пройти ни проехать? – рассуждает заместитель председателя конкурсной комиссии председатель Союза садоводов Владивостока Анатолий Беляков. – Пока не подведено электричество и не отремонтированы дороги, не приходится рассчитывать на то, что количество брошенных участков будет уменьшаться, что бывшие хозяева вернутся сюда и земля в таком поселке будет в цене. И здесь наш конкурс играет положительную роль. Для некоторых товариществ и их председателей он стал хорошим стимулом быстрее решать вопросы обустройства территории общего пользования, вывоза мусора, строительства пожарных водоемов, определения границ общества, наведения порядка в документации и т. д. Комиссия все это будет учитывать при подведении итогов в номинации на лучшее садоводческое товарищество.

Громкая связь дойдет до всех

Один из участников конкурса в этой номинации – товарищество «Волна-2». Голос председателя СНТ Ирины Радкевич дачники знают хорошо, потому что он часто звучит по громкой связи. Она и сама довольна тем, что не стала надеяться только на SMS-рассылку и создание группы в WatsApp, как многие сейчас делают. Телефоны не у всех современные, поэтому важно было восстановить еще и традиционный канал связи. Это дает возможность не только объявить какие-то срочные новости, но и поздравить людей с праздником, юбилеем, поделиться чем-то важным.

– Очно мы с дачниками общаемся тоже часто. К нам сюда, в домик товарищества, многие заглядывают, – рассказывает Ирина. – Не без того, что приходят с жалобами друг на друга. Вот, посмотрите, журнал входящей и исходящей корреспонденции. Мы очень щепетильно работаем с обращениями членов СНТ. В случае конфликтной ситуации опираемся на СНиП, правила застройки и другие документы. Но если в разгоревшемся споре может разобраться только суд, советую обращаться туда.

На стендах в офисе товарищества – актуальная правовая информация. Ирина проводит большую разъяснительную работу по изменениям в законодательстве, рассказывает дачникам о поправках в Земельном кодексе, законе о садоводстве и т.д. Разъясняет, например, что нужно определить границы своих участков, сделать межевание. На стенде висит таблица с информацией о том, сколько участков в СНТ еще не имеет установленных границ.

– Приятнее всего заниматься организацией праздников, – признается Ирина. – Очень весело у нас на дачах прошел Новый год. Думаю, что и в этом году мы тоже будем праздновать его здесь. Такие мероприятия сближают членов товарищества, делают их дружнее.

Давайте жить дружно

В том, что это так, давно убедились члены СНТ, которое так и называется – «Дружба-1». Ежегодно здесь отмечают день своего товарищества, чествуют лучших садоводов, делятся рецептами новых блюд, проводят выставку выращенного на дачах урожая. Недавно «Дружба-1» отметила свое 45-летие. На празднике по этому случаю вспомнили лучших дачников и тех председателей, которые внесли наибольший вклад в становление товарищества.

– Мы не стоим на месте, и люди это видят. В прошлом году приобрели новое здание для правления общества, обустроили площадку для проведения собраний и других совместных мероприятий, заменили электропровода на современные, деревянные электрические опоры – на бетонные, внесли средства на обновление трансформатора, – перечисляет председатель СНТ Ольга Ходыкина.

В «Дружбе-1» дружно решаются многие вопросы. Например, централизованно производится доставка биоудобрений, соломы, дров. А опытный садовод Николай Матвиенко проводит занятия, где обучает всех желающих прививкам садовых культур и применению средств борьбы с вредителями сада. В мае – июне и августе – сентябре правление организует ярмарки по реализации излишков рассады, саженцев, посадочного материала многолетних цветов, здесь же можно просто обменяться всем этим с соседями. А городской конкурс, в котором «Дружба-1» уже занимала призовые места и награждалась подарочными сертификатами, которые можно отоварить в садовых центрах, способствовал созданию проката садовой техники. Теперь здесь можно взять во временное пользование бензиновый триммер, электрический садовый измельчитель, бензопилу, профессиональный бензиновый опрыскиватель, электронасос. Это, конечно же, хорошее подспорье для садоводов, ведь не каждый может купить все это для собственных нужд.

Надо сказать, что «Дружба-1» стремится дружить и с соседями – другими дачными товариществами. Был заключен договор о совместной деятельности с шестью СНТ по ремонту подъездной дороги, и в нынешнем июле дорога была отремонтирована.

Свой стиль, свои пристрастия

Одна из молодых председателей, Вера Николенко, не так давно возглавила СНТ «Золотой родник». Здесь сразу несколько участков были заявлены на участие в конкурсе. Но председатель по-честному первым делом пригласила гостей в гости к себе.

– У нас еще стройка в разгаре, но это не мешает заниматься огородом. Мы любим экспериментировать на грядках. Правда, Денис? – обращается хозяйка к сыну. – Ребенок у нас выращивает не что-нибудь, а редкую в наших краях хурму. Из семечка. В этом году молодое растение еще домой на зиму придется забирать, а потом, надеюсь, оно уже будет зимовать в открытом грунте. Мы много читали про эту культуру и верим в успех опытов. А лично моя гордость – пепино. Что это за чудо такое? По внешнему виду куст похож на картошку, так же цветет. Но по вкусу пепино напоминает дыню. Так что подают его в качестве десерта. У меня два вида пепино, и оба в этом году с урожаем.

Когда ехали по территории товарищества, Вера то там, то тут показывала участки, которые недавно обрели хозяев или на них вернулись прежние. Хлопот по их розыску было много. Нашли, пригласили в товарищество, постарались заинтересовать дачей.

– И что любопытно, после этого некоторые сами решают обрабатывать землю, начинают ездить сюда. Мало того, строят планы по строительству, обновлению посадок. Так что, думаю, скоро у нас не останется заросших травой участков, все дачи будут в цвету, – Вера настроена оптимистично.

Даже в рамках одного этого дачного товарищества члены конкурсной комиссии убедились, насколько разные цели ставят перед собой дачники. Участки отличаются по стилю оформления, подбору садовых и огородных культур, самому подходу к ведению хозяйства. Кто-то занимается дачей только ради того, чтобы была возможность здесь отдохнуть: газон, беседка, место для барбекю… Хотя, как правило, все равно высаживается немного зелени, огурцов, помидоров, оформляются цветники. А это работа и не такие уж маленькие трудозатраты.

Кто-то, наоборот, высаживает много овощей, картошки, ягодных и плодовых культур. Увы, не всегда бывает хороший урожай и вложенные силы окупают себя. Но в этом сезоне многие культуры в саду и на огороде не подвели. Например, отличный урожай яблок. Хотя нельзя не отметить, что лучше всего плодоносят такие местные полукультурки, как Абориген и Слава Приморская, а вот крупноплодные сорта в нашем климате редко поражают красивыми яблоками. Неплохой урожай дают дальневосточные сорта груш и слив. Все чаще можно увидеть на дачах шпалеры с виноградом. Работа с этой культурой трудоемкая, зато увлекательная. Если уж влюбился в виноград, то навсегда.

Не зря многие строят теплицы. Мы убедились, что они вполне окупают себя. В теплицах помидоры практически не поражаются фитофторозом, от которого нет спасения в открытом грунте. Здесь дачники выращивают также отличные баклажаны, огурцы, перцы, дыни.

Отдыхаем душой

Неистребимо стремление человека к комфорту. И тут дачники проявляют чудеса трудолюбия и мастерства. Например, супруги Борисовские из СНТ «Ритм» сами выкопали довольно глубокий колодец, только монтаж бетонных колец доверили профессионалам. Сэкономили почти 40 тысяч рублей.

А вот еще одна дачница в этом товариществе сама отливает бордюры для дорожек, освоила изготовление оригинальных вазонов для участка. Вообще-то, работа не женская, но что поделаешь, если не на кого больше надеяться. Зато участок постепенно преображается, приобретает собственный стиль.

– А мы любим все яркое, нарядное, разноцветное, – показывают свои владения Лопатины. – Некоторые сравнивают мой участок с детским садом, а мне такой стиль нравится, я отдыхаю здесь душой.

Уникальный участок с ярко выраженным собственным стилем создала и Олеся Дачевская в СНТ «Голубая нива». Хозяйка влюблена в цветы, но пошла по особому пути – контейнерного озеленения. Контейнеры она покупает, делает сама, заказывает, сейчас их уже более 150.

– А это четыре часа полива, – объясняет Олеся. – Из шланга мои цветочки не польешь, для этого требуется теплая, отстоявшаяся вода. Но я не ропщу, потому что очень люблю всем этим заниматься.

В контейнерах практически нет сорняков, не одолевают вредители и болезни растений, а главное, цветочные композиции очень мобильные, их можно постоянно обновлять, делая перестановку. Кашпо уместны на подоконниках, их подвешивают на стенах дома или специальных подставках, расставляют на крылечке и ступеньках – вариантов для творчества масса.

В этом году Олеся Дачевская существенно обновила свой цветочный ассортимент, и участок стал еще краше и привлекательнее. Как было не напроситься к ней в гости еще раз, уже с группой цветоводов, на «Дачные посиделки»? Такое название получили выездные заседания журнала «Сады и огороды Приморья», и первым делом они пройдут на дачах участников городского садоводческого конкурса. Хозяйка красивого участка в «Голубой ниве» идею таких встреч поддержала и пообещала провести для цветоводов мастер-класс по контейнерному озеленению.

– Я первый раз включена в состав комиссии конкурса среди наших дачников и благодаря этому сделала для себя множество интересных открытий, – отмечает Анастасия Коконова, главный специалист отдела по развитию общественного партнерства администрации Владивостока. – Удивительно, как много они умеют! Кажется, что им все по силам и они никогда не устают. Восхитил творческий подход многих семей ко всему, за что они берутся. Это может быть просто устройство грядки или планировка цветника, строительство дома или бани, разведение лотосов в искусственном бассейне или эксперименты с новыми сортами плодовых культур. Комиссии еще предстоит подвести итоги конкурса, назвать победителей, но, поверьте, достойных кандидатов для этого предостаточно. Вы сможете познакомиться с ними на нашем празднике в предстоящее воскресенье. Приходите, будет интересно!

Конкурс среди садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), садоводов – жителей Владивостокского городского округа, организуемый ежегодно администрацией Владивостока совместно с городским Союзом садоводов, направлен на развитие местного садоводства и поддержку массового дачного движения

Внимание

Городской праздник, посвященный дню садовода и огородника Владивостока, пройдет 3 сентября на площади парка Победы (перед краевым Домом молодежи).

В программе:

– награждение победителей конкурса среди садоводов и огородников;

– выставка-продажа и дегустация продукции, выращенной садоводами и огородниками;

– праздничный концерт.

Администрация города и Союз садоводов Владивостока приглашают горожан принять участие в празднике.

Начало в 11.00, заезд участников – в 10.00.



