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Время собирать желтое

Советы опытных травников по использованию растений с целебными свойствами

Конец лета – время сбора урожая не только овощей и фруктов, но и некоторых трав и дикоросов. Хотя справедливости ради заметим, что весь теплый сезон тщательно распланирован природой под сбор растений – с мая (листья и кора деревьев) по сентябрь–октябрь (ягоды, корневища).

Лекарственные сорняки

Знаете, как в старину бабки говорили? Что у тебя в ограде растет, то тебе для лечения Бог и послал. Именно то, что растет само, то есть сорняки, без которых ни один огород не обходится.

– Возьмем, к примеру, спорыш, или птичий горец, – говорит травник с рынка на Луговой Александр Леонидович. – Один из самых распространенных сорняков славится мочегонным эффектом. А также тем, что выводит шлаки, помогает дробить камни в почках и печени, действует как общеукрепляющее, противовоспалительное средство, изгоняет из организма гельминтов, понижает давление, нормализует обмен веществ.

Или вот мокрец – самый настоящий бич огородников. Но и его можно с толком использовать, если не в компостную яму отправлять, а сушить, поскольку травка эта – один из лучших иммуномодуляторов. Травники уверяют: пейте настой из мокреца – почки никогда болеть не будут.

А полынь, беда аллергиков, оказывается, сильнейший антибиотик. Не стану советовать заменять полынью прописанные доктором лекарства, но травники настойчиво рекомендуют пользоваться ею при воспалительных заболеваниях: ангинах, бронхитах и т.п. Есть у полыни и другие полезные свойства, ее использовали при женских и мужских болячках. А бабки-травницы советовали ее мужикам при половой слабости. Чем эта трава еще хороша: время ее сбора не ограничено. Лучше, конечно, начать в мае (тогда надолго сохранится характерный запах полыни), продолжить в июле. Но если вдруг приспичит, а засушенной травки под рукой не окажется, можно даже среди зимы сорвать сухостой, который из-под снега торчит, и заварить – лечебный эффект все равно будет.

Лопух – все знают, что он хорош при головной боли, листья лопуха прикладывают к ушибам, гематомам, используют при ревматизме. Но на этом его польза не заканчивается. Лопух обладает антимикробными свойствами (можно делать полоскание при стоматите, ангине), оказывает жаропонижающее действие, поэтому показан при простудных заболеваниях. Поможет он и при язвенной болезни, недугах печени, почек, эффективен при геморрое. Корни лопуха применяются в качестве мочегонного средства при мочекаменной болезни. Настой измельченных корней на репейном масле помогает укреплению корней волос.

Корни пырея – настоящее проклятие огородников, поскольку вывести его с грядок практически невозможно. А вот травники говорят: как лекарственному средству ему цены нет. Александр Леонидович советует: «В любой сбор кладите – не промахнетесь». Полезен пырей при нарушенном обмене веществ, кровотечении, кашле, нарушении работы мочевого пузыря.

Крапива – еще один известный полезный сорняк. Ее отвар улучшает лактацию у кормящих матерей, нормализует обмен веществ и количество сахара в крови, улучшает работу сердца, почек, печени, желудка, кишечника. Кроме того, крапива нормализует состав крови, помогает при женских кровотечениях.

Ягодный сезон

– Сейчас нужно собирать то, что цветет желтым, – советует Александр Леонидович. – Молочай, например. Это противовирусное, антибактериальное средство. Им лечат даже венерические заболевания. Патриния (в основном растет в полях) чистит, укрепляет сосуды. Для этих целей лучше использовать отвары и настои. Скоро придет время копать корень бадана – вот уж действительно лекарство от всех болезней.

– Наступает время сбора осенних ягод. Шиповник – общеукрепляющий, противовирусный; лимонник повышает давление, тонус, улучшает зрение; бархат нормализует сахар при диабете (суточная норма – буквально три ягоды), – поясняет травница из Шкотовского района Валентина Федоровна. – А из трав собирайте тысячелистник – он сейчас хорошо идет, используется при заболеваниях желудка.

Чтобы лечить, да не калечить

Важно знать, что правила сезонности существуют не только для сбора трав, но и для их приема. Например, для элеутерококка – известного адаптогена, который нормализует давление, поддерживает организм в тонусе, содержит целый комплекс витаминов.

– Пить элеутерококк лучше начинать в октябре, после того как в сентябре израсходуется весь летний запас витаминов, – советует фитотерапевт Елена Новикова. – И пить его нужно не меньше 40 дней. Лучше, конечно, для этих целей собирать листья в мае-июне – они до начала цветения содержат полезных веществ намного больше, чем корневище, выкопанное осенью.

И, разумеется, следует знать, что у трав, как и у лекарств, есть противопоказания и что фитотерапия одного заболевания может привести к обострению другого. Например, человек начинает принимать зверобой от воспаления в бронхах, легких или желудочно-кишечном тракте, и у него резко подскакивает давление. Такой же эффект дают адаптогены – элеутерококк, женьшень, золотой корень. Если вы знаете о своей склонности к гипертонии, применять их нельзя.

Если у вас повышена кислотность желудка, вы страдаете гастродуоденитом или язвенной болезнью, под запретом для вас тысячелистник, одуванчик и прочие растения, в составе которых есть природные горечи, а также клюква. При склонности к запорам исключаются средства на основе ольхи, дуба, бадана, черемухи. При диарее – подорожник. Если они входят в состав сборов, которые показаны вам для лечения основного заболевания, их нужно исключить или заменить.

Некоторые популярные лекарственные растения (например шалфей) могут спровоцировать выкидыш, а другие (тысячелистник, крапива) повышают свертываемость крови, увеличивая риск тромбозов. Но и тут есть свои тонкости: только свежая крапива усиливает свертываемость крови, у сушеной этих свойств уже нет. Вот почему при длительном курсовом лечении травами в обязательном порядке нужна консультация фитотерапевта.

Совет

Как сушить травы? В деревне все просто: навязал пучков да развесил на сквозняке по чердаку. А что делать в городской квартире?

– Пользуйтесь балконом (если он есть), – советует Александр Леонидович. – Сделайте короб с полочками, с каркасом из реек или твердой проволоки, на который можно натянуть марлю. Травы не любят прямых лучей солнца, от них они чернеют. Хотя есть и исключение: клевер любит солнышко, поэтому его можно просто разложить на подоконнике, но обеспечить сквозняки.

Растение считается высушенным правильно, если оно не изменило цвет и не потеряло запах.

  

Автор : Лика ТКАЧЕНКО

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