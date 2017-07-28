Вези собак летом…

О том, что Новый год уже не за горами, владивостокским таможенникам напомнили предприимчивые граждане, решившие контрабандно провезти через границу партию елочных игрушек.
Как сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни, елочные игрушки в количестве 17760 штук были выявлены в ходе досмотра груза компании, которая указала в декларации заметно меньшее количество товара, чем было на самом деле.
Без малого 18 тысяч пластиковых собачек помещено на ответственное хранение, а недобросовестной фирме выписан крупный штраф.
Вопросы поставки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные российские регионы обсуждались на встрече председателя правительства России Дмитрия Медведева с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.
Выставку вооружения и военной авиационной техники на аэродроме «Центральная Угловая», открытую в рамках проведения во Владивостоке Международного военно-технического форума «Армия-2017», осмотрели свыше 5 тысяч человек.
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