Вези собак летом…

О том, что Новый год уже не за горами, владивостокским таможенникам напомнили предприимчивые граждане, решившие контрабандно провезти через границу партию елочных игрушек.

Как сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни, елочные игрушки в количестве 17760 штук были выявлены в ходе досмотра груза компании, которая указала в декларации заметно меньшее количество товара, чем было на самом деле.

Без малого 18 тысяч пластиковых собачек помещено на ответственное хранение, а недобросовестной фирме выписан крупный штраф.