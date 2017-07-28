Студентам тоже интересен ВЭФ

Российско-японский студенческий форум состоится в ДВФУ в рамках третьего Восточного экономического форума.

Встреча пройдет 4–5 сентября и станет частью Молодежной площадки ВЭФ. В итоговом меморандуме участники предложат новые проекты для развития российско-японского сотрудничества, сообщила пресс-служба вуза.

В форуме примут участие по 17 студентов из России и Японии. Приглашены молодые лидеры ведущих вузов: ДВФУ, Московского государственного института международных отношений, Российского университета дружбы народов, Томского государственного университета, университетов японских городов – Токио, Токай, Хоккайдо, Тохоку, Цукуба, Ниигата, Тиба, Канадзава, Оита, Киндай.

Студенты обсудят роль российского Дальнего Востока в укреплении двусторонних отношений, возможности для партнерства в экономике, медицине, образовании, науке, культуре. Экспертами проектов выступят преподаватели российских и японских вузов, работники дипломатических представительств и министерств. В итоговом меморандуме участники отразят видение того, как молодежь может способствовать двустороннему диалогу.

На предстоящий форум ДВФУ готовит большой блок международных мероприятий, направленных на развитие российско-японских отношений. Сегодня оба государства уделяют повышенное внимание укреплению двустороннего сотрудничества, а лидеры стран – Владимир Путин и Синдзо Абэ – второй год подряд встречаются на ВЭФ. В дни форума в кампусе ДВФУ состоится церемония закладки первого в России международного центра дзюдо для подготовки спортсменов высшей категории. Одновременно с этим откроется университетский клуб дзюдо для обучения студентов. Также в ДВФУ объявят об открытии центра изучения российско-японских отношений – первой подобной площадки на территории двух стран.