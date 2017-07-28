Край на втором месте по количеству выданных ДВ гектаров

Приморье остается самой востребованной территорией Дальнего Востока у желающих получить в пользование бесплатный гектар, сообщили в пресс-службе края.

На сегодня количество заявок, поступивших в уполномоченные органы в Приморье, составляет около 40 тысяч, в то время как на весь Дальний Восток приходится около 100 тысяч заявлений, уточнили в краевом департаменте земельных и имущественных отношений.

– По объему заявок мы опережаем остальные территории ДФО. Около 10 % от общего числа заявлений – коллективные. До 20 % заявлений подают граждане других регионов. Самые популярные места, откуда идут запросы на дальневосточный гектар в Приморье, – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Калининград, Сахалин, – отметили в департаменте.

Более того, Приморье является вторым регионом по количеству уже выданных участков – заключено 5260 договоров с гражданами.