Край на втором месте по количеству выданных ДВ гектаров

Приморье остается самой востребованной территорией Дальнего Востока у желающих получить в пользование бесплатный гектар, сообщили в пресс-службе края.
На сегодня количество заявок, поступивших в уполномоченные органы в Приморье, составляет около 40 тысяч, в то время как на весь Дальний Восток приходится около 100 тысяч заявлений, уточнили в краевом департаменте земельных и имущественных отношений.
– По объему заявок мы опережаем остальные территории ДФО. Около 10 % от общего числа заявлений – коллективные. До 20 % заявлений подают граждане других регионов. Самые популярные места, откуда идут запросы на дальневосточный гектар в Приморье, – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Калининград, Сахалин, – отметили в департаменте.
Более того, Приморье является вторым регионом по количеству уже выданных участков – заключено 5260 договоров с гражданами.
Вопросы поставки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные российские регионы обсуждались на встрече председателя правительства России Дмитрия Медведева с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.
Выставку вооружения и военной авиационной техники на аэродроме «Центральная Угловая», открытую в рамках проведения во Владивостоке Международного военно-технического форума «Армия-2017», осмотрели свыше 5 тысяч человек.
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