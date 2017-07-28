Илья Лагутенко всех зовет во Владивосток

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко пригласил участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов (он откроется в Сочи 14 октября) в столицу Приморья.
Музыкант записал обращение, которое стало частью видеопрезентации Владивостока, – уже сегодня ее показывают участникам ВФМС.
В нашем городе региональный этап фестиваля пройдет 15–17 октября этого года. Уже сегодня студенты и молодежь со всего мира подают заявки на посещение российских регионов, в программах которых хотели бы принять участие. Ребята могут выбрать один из 15 городов. И Илья Лагутенко предлагает им посетить Владивосток.
Вопросы поставки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные российские регионы обсуждались на встрече председателя правительства России Дмитрия Медведева с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.
Выставку вооружения и военной авиационной техники на аэродроме «Центральная Угловая», открытую в рамках проведения во Владивостоке Международного военно-технического форума «Армия-2017», осмотрели свыше 5 тысяч человек.
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