Илья Лагутенко всех зовет во Владивосток

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко пригласил участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов (он откроется в Сочи 14 октября) в столицу Приморья.

Музыкант записал обращение, которое стало частью видеопрезентации Владивостока, – уже сегодня ее показывают участникам ВФМС.

В нашем городе региональный этап фестиваля пройдет 15–17 октября этого года. Уже сегодня студенты и молодежь со всего мира подают заявки на посещение российских регионов, в программах которых хотели бы принять участие. Ребята могут выбрать один из 15 городов. И Илья Лагутенко предлагает им посетить Владивосток.