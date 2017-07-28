Готовься к гриппу летом

Более 750 тысяч человек планируют привить от гриппа в этом году в Приморье, из них почти 584 тысячи взрослых и более 220 тысяч детей.

Как сообщила пресс-служба администрации края, в регион уже поступила бесплатная вакцина отечественного производства «Совигрипп» для взрослого населения, на подходе вакцина для детского населения. Половина запланированной вакцины для взрослых активно отгружается в медицинские организации. Лица, подлежащие бесплатной вакцинации, уже могут обращаться за прививкой.

В краевом центре вакцинопрофилактики отмечают, что часть доз уже находится в лечебных учреждениях, а до конца этой недели все, что есть на складе, будет отгружено в медорганизации.

Отмечено также, что уже третий год подряд наш край получает препарат в августе, что позволяет начать прививочную кампанию в августе-сентябре, и это оптимально, поскольку у привитых именно в этот период есть достаточно времени для формирования стойкого иммунитета.

Напомним, что вакцинации за счет средств федерального бюджета подлежат дети до 18 лет, беременные женщины, учащиеся вузов, работники сфер здравоохранения, образования, транспорта и коммунального хозяйства, призывники, а также лица старше 60 лет и люди, страдающие хроническими патологиями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем и метаболическим синдромом. Также возможна вакцинация за счет средств работодателей и за счет личных средств граждан.

Получить прививку можно будет в поликлиниках по месту жительства и здравпунктах предприятий.