«Ориент» зовет на короткометражки. Ночью

«Ночь кино» проведет 27 августа киноклуб «Ориент».

Как сообщили организаторы мероприятия – Приморский краевой центр народной культуры – 27 августа с 20 часов в ПКЦНК (Пушкинская, 25), прямо в сквере у дома, на свежем воздухе, состоится большой показ короткометражных лент именитых российских режиссеров и начинающих приморских авторов.

– Мы постарались подобрать разноплановые работы, которые будут интересны даже самому привередливому зрителю. Программа показа рассчитана на 1,5 часа, а поскольку это короткометражные работы, вы точно ничего не упустите, даже если немного опоздаете или уйдете чуть позже, – сказал администратор киноклуба Александр Кононенко.

Киноклубу «Ориент» в 2017 году исполняется шесть лет. Он ведет начало от старейшего киноклуба города, базирующегося когда-то в Институте массовых коммуникаций ДВГУ. Базовыми критериями клуба были и остаются просмотр редких и интересных фильмов, бурная дискуссия просмотренного и всегда бесплатный вход. Аудитория, которая посещает клуб, самая разноплановая по возрасту и социальному статусу.

Празднование дня рождения показом под открытым небом стало уже традицией. Но, поскольку просмотр будет на улице, советуем потенциальным зрителям захватить с собой пледы или одеться потеплее.