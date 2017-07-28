«Ориент» зовет на короткометражки. Ночью

«Ночь кино» проведет 27 августа киноклуб «Ориент».
Как сообщили организаторы мероприятия – Приморский краевой центр народной культуры – 27 августа с 20 часов в ПКЦНК (Пушкинская, 25), прямо в сквере у дома, на свежем воздухе, состоится большой показ короткометражных лент именитых российских режиссеров и начинающих приморских авторов.
– Мы постарались подобрать разноплановые работы, которые будут интересны даже самому привередливому зрителю. Программа показа рассчитана на 1,5 часа, а поскольку это короткометражные работы, вы точно ничего не упустите, даже если немного опоздаете или уйдете чуть позже, – сказал администратор киноклуба Александр Кононенко.
Киноклубу «Ориент» в 2017 году исполняется шесть лет. Он ведет начало от старейшего киноклуба города, базирующегося когда-то в Институте массовых коммуникаций ДВГУ. Базовыми критериями клуба были и остаются просмотр редких и интересных фильмов, бурная дискуссия просмотренного и всегда бесплатный вход. Аудитория, которая посещает клуб, самая разноплановая по возрасту и социальному статусу.
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