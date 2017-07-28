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На Русском побегут в защиту редких кошек

Благотворительный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда пройдет 6 сентября на острове Русском – в числе мероприятий третьего Восточного экономического форума.

Как сообщается на сайте программы «Амурский тигр», участники забега смогут попробовать свои силы на дистанциях 1 и 5 км. На старте все бегуны получат фирменную экипировку с чипом для индивидуального хронометража и персональным номером.

Напомним, что в прошлом году участниками спортивного благотворительного мероприятия стали более 600 человек, среди них пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Минприроды Сергей Донской и другие. Минимальный взнос для всех участников составлял 300 рублей. Тогда организаторам благотворительного забега удалось собрать более 1 млн рублей на проекты по сохранению редких кошек.

Автор : Отдел новостей «В»

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