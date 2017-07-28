Каждый должен решать сам, где формировать свою накопительную пенсию

В последнее время в банках, страховых и даже сотовых компаниях приморцам назойливо рекомендуют перевести пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), с этим же советом приходят даже на дом, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России.

При этом активно используется аргумент: если не перевести в НПФ свои накопления, то со следующего года государство их заберет и пустит на пенсии пенсионерам.

За разъяснениями «В» обратился в Отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Приморскому краю, где пояснили, что менеджеры откровенно лукавят: никаких требований к переводу пенсионных накоплений в НПФ не существует. Вне зависимости от того, где они (пенсионные накопления) формируются (это может быть как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд), средства будут выплачены после выхода на пенсию. Выплачивать будет тот страховщик (ПФР или НПФ), в котором формировались пенсионные накопления граждан.

Переводить накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет – это право каждого человека, он сам должен решить, кому больше доверяет – государству или частным компаниям.

Если человек все же решил перевести пенсионные накопления в НПФ, то к выбору фонда необходимо отнестись максимально ответственно, тщательно обдумав свое решение, прибегнув к анализу результатов деятельности НПФ по инвестированию средств пенсионных накоплений.

Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая не глядя, как это порой бывает, пакет документов при приеме на работу, оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т. п. При этом важно помнить, что, если человек меняет пенсионный фонд чаще чем раз в пять лет, он лишается части инвестиционного дохода от накоплений. Так, по итогам переходной кампании 2016 года 99,2 % одобренных заявлений о досрочном переходе принесли потери своим владельцам.

Оценить риски потери инвестиционного дохода при переходе в этом году можно, обратившись в любое территориальное подразделение ПФР. Специалист выяснит, когда в последний раз менялся страховщик. Эту же информацию можно проверить, запросив выписку из личного счета на портале www.gosuslugi.ru или в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.

В 2017 году передать средства пенсионных накоплений без потерь выгодно тем гражданам, у которых ПФР или НПФ стал страховщиком в 2013 году, отметили в пресс-службе краевого Отделения ПФР.