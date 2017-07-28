Еще один способ пополнить казну страны

Как поднять экономику нашей страны, чтобы в разы улучшить жизнь россиян? Этот вопрос, если верить СМИ, не дает покоя властям всех уровней. С думой о благосостоянии народа они ложатся спать и с этой же мыслью просыпаются. Между тем ответ на этот вопрос на поверхности. Для этого достаточно Госдуме принять несколько законов – и деньги рекой потекут в казну государства.

Как следствие, увеличатся зарплаты сотрудников бюджетных учреждений, повысятся стипендии и пенсии, пополнятся всевозможные федеральные социальные программы и проекты. Будем как сыр в масле кататься «назло надменному соседу». Я не шучу. Судите сами.

На днях один из депутатов Законодательного собрания Ленинградской области предложил принять закон, предусматривающий наказание за измену женам. По его мнению, подобная мера поможет сохранению семьи. Сегодня Семейный кодекс предусматривает два выхода из ситуации с изменой: прощение или развод. Депутат предлагает наказание прелюбодеям: домашний арест либо исправительные работы. Вы спросите, при чем здесь бюджет страны? Отвечаю.

Статистика гласит, что в России ходят налево 75 % мужчин и 25 % женщин. И если всех мужей-изменщиков отловить и направить на строительство промышленных и социальных объектов или в сельское хозяйство, то такая армия рабочих горы свернет. И поднимет нашу экономику на недосягаемую высоту, как во времена первых пятилеток и коллективизации. Те же, кто не пожелает отрабатывать грех с мозолями на руках, может отделаться штрафом. За удовольствие надо платить.

А домашний арест как наказание для блудливого супруга предлагаю не рассматривать. Бредовая идея. Наши мужчины и так часть жизни проводят с пивом на диване перед экраном ТВ. Поэтому домашний арест для неверных мужей – лишний повод не выносить мусор по просьбе въедливой супруги.

Парламентарий только не уточнил, какой информации будет достаточно для доказательства факта измены: чистосердечного признания или фотографий, снятых скрытой камерой. Причем санкции касаются только мужчин. Депутат считает, что женщины не изменяют. Ему виднее…

Но это еще не все. Его коллеги из Госдумы предложили на уровне закона ввести запрет на использование ненормативной лексики в семье. Наказание за мат (как за хулиганство) – штраф. И судя по тому, как россияне любят «украшать» свою речь бранными словами, деньги рекой потекут в бюджет. Что будет дальше, уже известно.