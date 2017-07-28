Башмет, Эйфман и все-все-все

Именитых гостей ждут в сентябре на Приморской сцене Мариинского театра.

Как сообщила пресс-служба этого учреждения культуры, 6 сентября здесь состоится концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета при участии солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра. В программе вечера – серенады Вольфганга Амадея Моцарта и Петра Чайковского, «Две норвежские мелодии» Эдварда Грига, пьесы Иоганнеса Брамса и Джованни Соллима.

7 сентября в рамках проекта «Русские сезоны» солистка труппы Tani Momoko Ballet Аюми Нагахаши выступит в партии Авроры в одной из самых успешных балетных постановок прошедшего сезона Приморской сцены Мариинского театра – «Спящей красавице» Петра Чайковского.

Впервые во Владивостоке в сентябре в год празднования своего 40-летия выступит труппа Театра балета Бориса Эйфмана. 20 сентября легендарный коллектив представит приморским зрителям один из самых знаменитых балетов хореографа – «Евгений Онегин» на музыку Петра Чайковского и Александра Ситковецкого.

Ну а начнет сентябрь Приморская сцена Мариинки премьерным показом оперы Джузеппе Верди «Симон Бокканегра» в потрясающей постановке Андреа Де Розы. Драматичную историю дожа-корсара средневековой Генуи на Приморской сцене представят ведущие солисты оперы Мариинского театра (Санкт-Петербург), в числе которых – выдающиеся певцы с мировым именем Владислав Сулимский (Симон Бокканера) и Татьяна Павловская (Амелия Гримальди).