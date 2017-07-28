Пятизвездочному отелю не могут найти ни покупателя, ни постояльцев

«Российский аукционный дом» (РАД) перенес на 28 сентября аукцион по продаже недостроенного отеля Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке.
Как напоминает информационное агентство «Интерфакс», в последний раз торги были назначены на 24 августа. Начальная цена лота осталась без изменений – 4,153 млрд рублей.
Торги будут проходить по схеме «голландского» аукциона (с понижением стартовой цены). Цена при этом не может опуститься ниже 2,907 млрд рублей (70 % от первоначальной стоимости).
Оператор строительства пятизвездочной гостиницы – АО «Наш дом – Приморье» (100 % дочка администрации края). В ее состав входит здание отеля (218 номеров) и спа-комплекса. Вместе с гостиницей покупатель получит право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м.
По информации РАД, отель полностью достроен, завершаются работы по внутренней отделке помещений.
В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц Hyatt, однако строительные работы затянулись. «Хаятт Ридженси Владивосток – Золотой Рог» и «Хаятт Владивосток Бурный» должны были стать пятым и шестым отелями Hyatt в России. В итоге гостиницу на мысе Бурном решили продать в том виде, в каком она находится в настоящее время. Отель на Корабельной набережной все же решили достраивать, но в планах властей позднее продать и этот актив, сообщает «Интерфакс».
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