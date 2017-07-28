Катер для подводных работ пополнил ТОФ

Первый многофункциональный модульный катер для нужд аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота спущен на воду на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе в Приморье. Об этом сообщил ТАСС представитель флота Владимир Матвеев.

– Катер оборудован как водолазный и предназначен для подводно-технических работ. Это первый катер, построенный заводом для Тихоокеанского флота, – уточнил он.

Катера-катамараны могут выполнять различные задачи в зависимости от установленного оборудования – служить в качестве водолазных, поисково-спасательных, пожарных или экологических, их также можно использовать для энергообеспечения или в качестве медицинских. Скорость такого катера составляет 10 узлов, дальность плавания – 200 миль.