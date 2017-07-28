Гостей пригласят в кабины боевых самолетов

Выставку вооружения и военной авиационной техники на аэродроме «Центральная Угловая», открытую в рамках проведения во Владивостоке Международного военно-технического форума «Армия-2017», осмотрели свыше 5 тысяч человек.

До конца недели все желающие смогут посетить военный аэродром и увидеть современные образцы авиационной и противовоздушной техники, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Гости выставки смогут посидеть в кабинах и осмотреть боевые самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-27УБ, МиГ-31 и другие; вертолеты армейской авиации Ка-52, Ми-8АМТШ; зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» и «Тор»; зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С»; самолеты морской авиации Ил-38Н «Новелла» и Ан-140; легкомоторные самолеты ДОСААФ и даже воздушный шар «Бриз». Всего на аэродроме «Центральная Угловая» представлено более 30 единиц техники.