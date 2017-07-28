Более половины нарушителей ПДД – таксисты

В Приморье подвели итоги операции «Перевозчик», целью которой являлось предупреждение аварийности на пассажирском транспорте, сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.

За время проведения рейда сотрудниками полиции пресечено 151 нарушение Правил дорожного движения, допущенное водителями пассажирского транспорта, причем 53 % нарушителей – водители такси.

Среди наиболее распространенных нарушений ПДД: превышение скоростного режима, непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение правил перевозки людей. Все водители привлечены к административной ответственности.

С начала 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого на территории края отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки (с 39 до 23), а также такси (с 73 до 52).