Более половины нарушителей ПДД – таксисты

В Приморье подвели итоги операции «Перевозчик», целью которой являлось предупреждение аварийности на пассажирском транспорте, сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.
За время проведения рейда сотрудниками полиции пресечено 151 нарушение Правил дорожного движения, допущенное водителями пассажирского транспорта, причем 53 % нарушителей – водители такси.
Среди наиболее распространенных нарушений ПДД: превышение скоростного режима, непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение правил перевозки людей. Все водители привлечены к административной ответственности.
С начала 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого на территории края отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки (с 39 до 23), а также такси (с 73 до 52).
Вопросы поставки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные российские регионы обсуждались на встрече председателя правительства России Дмитрия Медведева с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.
Выставку вооружения и военной авиационной техники на аэродроме «Центральная Угловая», открытую в рамках проведения во Владивостоке Международного военно-технического форума «Армия-2017», осмотрели свыше 5 тысяч человек.
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