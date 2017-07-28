Акулий переезд – дело хлопотное

В экспозиции Приморского океанариума пополнение: трех акул (две пилозубые рифовые и короткоперая серая) перевезли из научно-адаптационного корпуса в главный.

– Перевод акул из одного здания в другое – очень сложная работа, – рассказывает начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов. – Сначала рыбу отлавливают из 200-тонного аквариума и пересаживают в отдельную емкость, размер которой позволяет рыбе спокойно перемещаться. Фраза «движение – это жизнь» применительно к акулам имеет прямой смысл. Если остановить, лишить возможности двигаться, она умрет.

После того как рыба немного успокоится, ее пересаживают в раствор с транквилизатором. Он необходим, чтобы акула легче перенесла переезд. Здесь главное – не перестараться. Как только движения рыбы замедлились, ее пересаживают в транспортировочный контейнер. Его устанавливают на грузовик, акулу вновь перемещают в емкость большего размера, и машина едет к главному корпусу. Здесь рыбу опять переселяют в транспортировочный контейнер, поднимают на третий этаж, перемещают к экспозиционному аквариуму и выпускают. В воде ее принимает сотрудник отдела в водолазном снаряжении, который первые 10 минут плавает вместе рыбой. Он следит за ее состоянием, дожидаясь прекращения действия транквилизатора.

Показательно, что столь сложным является именно акулий переезд. И тому есть причины.

– Во-первых, акулы – крупные рыбы, – говорит Михаил Стрельцов. – Им нужно все время двигаться, у них очень высокий уровень обмена веществ и повышенные требования к условиям среды обитания. Во-вторых, они опасны, и от их зубов нужно защитить персонал. В-третьих, они очень пугливы. Если сильно испугается, может разбить голову о стенки аквариума. Есть еще и в-четвертых, и в-пятых, и в-десятых. Всего не рассказать.

Перевозка прошла успешно. Всю троицу поселили в экспозиционный танк «Мир акул», специально созданный для этих грациозных созданий.