Ярмарка уступила место фестивалю автозвука

Сегодня и завтра, 25 и 26 августа, ярмарка на центральной площади Владивостока работать не будет в связи с подготовкой и проведением фестиваля автозвука и автотюнинга ZvukDV FEST, сообщили в пресс-службе администрации города.
Фестиваль пройдет 26 и 27 августа. В субботу состоится очередной этап чемпионата мира по неограниченному звуковому давлению dB Drag и JDM Fest.
А в воскресенье, 27 августа, на центральной площади пройдет ХХ чемпионат ЕММА-Россия (финал Дальнего Востока). В рамках соревнований жюри оценит качество звучания автомобильных аудио- и мультимедиасистем в следующих категориях:
SQ – оценивается натуральное, реалистичное звучание музыки в автомобиле; ESPL – звуковое давление, также учитывается внешний тюнинг автомобиля; ESQL – оценивается качество звука снаружи автомобиля с расстояния от 5 до 15 метров;
мультимедиа – соревнования среди владельцев автомобильных мультимедийных систем; EMMA RETRO – автомобили оцениваются в двух классах: «Реставрация» (максимальное соответствие заводской комплектации) и «Проект» (допускается наличие неоригинальных деталей); EMMA ART – новый вид соревнований, оценивающий участников, реализовавших свои творческие способности в области художественной росписи автомобилей и других транспортных средств.
Вход на фестиваль автозвука и автотюнига ZvukDV FEST свободный.
Вопросы поставки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные российские регионы обсуждались на встрече председателя правительства России Дмитрия Медведева с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.
Выставку вооружения и военной авиационной техники на аэродроме «Центральная Угловая», открытую в рамках проведения во Владивостоке Международного военно-технического форума «Армия-2017», осмотрели свыше 5 тысяч человек.
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