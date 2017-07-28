Ярмарка уступила место фестивалю автозвука

Сегодня и завтра, 25 и 26 августа, ярмарка на центральной площади Владивостока работать не будет в связи с подготовкой и проведением фестиваля автозвука и автотюнинга ZvukDV FEST, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фестиваль пройдет 26 и 27 августа. В субботу состоится очередной этап чемпионата мира по неограниченному звуковому давлению dB Drag и JDM Fest.

А в воскресенье, 27 августа, на центральной площади пройдет ХХ чемпионат ЕММА-Россия (финал Дальнего Востока). В рамках соревнований жюри оценит качество звучания автомобильных аудио- и мультимедиасистем в следующих категориях:

SQ – оценивается натуральное, реалистичное звучание музыки в автомобиле; ESPL – звуковое давление, также учитывается внешний тюнинг автомобиля; ESQL – оценивается качество звука снаружи автомобиля с расстояния от 5 до 15 метров;

мультимедиа – соревнования среди владельцев автомобильных мультимедийных систем; EMMA RETRO – автомобили оцениваются в двух классах: «Реставрация» (максимальное соответствие заводской комплектации) и «Проект» (допускается наличие неоригинальных деталей); EMMA ART – новый вид соревнований, оценивающий участников, реализовавших свои творческие способности в области художественной росписи автомобилей и других транспортных средств.

Вход на фестиваль автозвука и автотюнига ZvukDV FEST свободный.