Во Владивостоке продолжаются работы по благоустройству

В приморской столице ремонтируют дороги, приводят в надлежащее состояние дворы и скверы, а также проводят множество работ по озеленению, наведению чистоты и порядка, сообщили в пресс-службе мэрии.
Так, специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» привели в порядок газоны и откосы в районе остановок общественного транспорта «Магнитогорская», «Заря», «Академическая» и других. Здесь косили траву, которую сразу пакетировали для дальнейшего вывоза.
По информации управления дорог и благоустройства администрации краевого центра, городские озеленители ежедневно заняты на покосе травы на откосах и газонах, формовочной обрезке кустарников, прополке цветников и клумб. Отметим, что жителей и гостей Владивостока своим цветением с ранней весны до поздней осени радуют десятки красочных клумб и цветников. Город украшают более 400 тысяч цветов петунии, тагетеса, сальвии, бегонии, агератума, пеларгонии и многих других растений.
Вопросы поставки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные российские регионы обсуждались на встрече председателя правительства России Дмитрия Медведева с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли в Южно-Сахалинске, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.
Выставку вооружения и военной авиационной техники на аэродроме «Центральная Угловая», открытую в рамках проведения во Владивостоке Международного военно-технического форума «Армия-2017», осмотрели свыше 5 тысяч человек.
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