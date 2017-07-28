Во Владивостоке продолжаются работы по благоустройству

В приморской столице ремонтируют дороги, приводят в надлежащее состояние дворы и скверы, а также проводят множество работ по озеленению, наведению чистоты и порядка, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» привели в порядок газоны и откосы в районе остановок общественного транспорта «Магнитогорская», «Заря», «Академическая» и других. Здесь косили траву, которую сразу пакетировали для дальнейшего вывоза.

По информации управления дорог и благоустройства администрации краевого центра, городские озеленители ежедневно заняты на покосе травы на откосах и газонах, формовочной обрезке кустарников, прополке цветников и клумб. Отметим, что жителей и гостей Владивостока своим цветением с ранней весны до поздней осени радуют десятки красочных клумб и цветников. Город украшают более 400 тысяч цветов петунии, тагетеса, сальвии, бегонии, агератума, пеларгонии и многих других растений.